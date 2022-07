Robert Lewandowski: Barcelone conclut un accord de 42,5 millions de livres sterling pour signer l’attaquant du Bayern Munich | Nouvelles du centre de transfert

Barcelone a conclu un accord avec le Bayern Munich pour la signature de l’attaquant Robert Lewandowski pour 42,5 millions de livres sterling (50 millions d’euros).

Lewandowski s’envolera pour l’Espagne samedi pour un examen médical avant de signer son contrat de trois ans, qui contient une option pour 12 mois supplémentaires.

L’international polonais n’avait plus qu’un an sur son contrat avec le Bayern et avait annoncé au club qu’il ne renouvellerait pas son contrat.

Jusqu’à présent, les champions d’Allemagne avaient insisté sur le fait que Lewandowski n’était pas à vendre et avaient refusé une offre de 40 millions d’euros (33,8 millions de livres sterling) de Barcelone le mois dernier.

Cependant, le départ de Lewandowski aiderait le Bayern à financer la signature de Matthijs de Ligt de la Juventus, qui a évalué le défenseur central à environ 80 millions d’euros (67,7 millions de livres sterling) plus les bonus, selon Ciel en Italie.

Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, était à Turin lundi pour ouvrir les négociations pour De Ligt avec la Juventus. Le Néerlandais a encore deux ans sur son contrat avec la Juve et aurait déclaré au club italien qu’il souhaitait déménager à Munich.

Image:

La Juventus a évalué le défenseur central Matthijs de Ligt à environ 80 millions d’euros (67,7 millions de livres sterling) plus des bonus au milieu de l’intérêt du Bayern Munich





Chelsea a également suivi De Ligt cet été alors qu’ils tentaient de remplacer Antonio Rudiger et Andreas Christensen, qui sont tous deux partis en transferts gratuits mais sont sur le point de conclure un accord pour Kalidou Koulibaly.

Lewandowski : une machine à marquer au Bayern

Lewandowski est avec le Bayern depuis 2014 et a marqué 344 buts pour le club en 375 apparitions dans toutes les compétitions.

Il a aidé le Bayern à remporter huit titres de Bundesliga au cours des huit dernières saisons, ainsi que trois coupes d’Allemagne, et vient d’être couronné meilleur buteur de la ligue pour la cinquième saison consécutive après avoir marqué 35 buts en 34 matchs de Bundesliga en 2021/22.

Pourquoi Barcelone était si désireux de signer Lewandowski

Le journaliste de Sky en Allemagne, Marc Behrenbeck :

“Xavi veut désespérément un attaquant de classe mondiale qui peut garantir 30 buts ou plus par saison. Un contrat de deux ou trois ans est en préparation avec un salaire d’environ 35 à 40 millions d’euros (30 à 34 millions de livres sterling) par an.

“Barcelone n’est pas en mesure de payer des frais élevés mais des salaires élevés. Lewandowski a toujours rêvé de jouer en Espagne, que ce soit au Real Madrid ou à Barcelone.”

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été à l’ouverture du mercato le 10 juin et ferme à 23h le 1er septembre ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.