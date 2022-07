Robert Lewandowski apportera une “mentalité de gagnant” au Barca : Christensen

Robert Lewandowski apportera la “mentalité de gagnant” dont Barcelone a besoin selon son nouveau coéquipier Andreas Christensen.

La superstar polonaise est arrivée à Miami pour terminer son transfert vers les géants de la Liga du Bayern Munich avant le match amical de mardi avec l’Inter Miami de David Beckham.

Lewandowski, 33 ans, rejoint Barcelone en difficulté sur et en dehors du terrain après avoir vu ses rivaux du Real Madrid remporter le titre et des problèmes financiers bien documentés causant des problèmes dans les coulisses.

Mais l’international danois Christensen est convaincu que l’attaquant, qui a marqué 348 buts en huit saisons en Bundesliga, illuminera le football espagnol après son transfert.

“Cela a été facile pour lui de s’intégrer dans l’équipe”, a déclaré le défenseur à l’AFP avant une séance d’entraînement du Barca dans le sud de la Floride, à laquelle ont assisté environ 1 000 fans.

“L’équipe a bien réussi à faire en sorte que les joueurs se sentent les bienvenus, mais il a les qualités et la mentalité de gagnant dont nous avons besoin.

« Ses qualités sont évidentes. Tout le monde est content qu’il soit là et il peut nous pousser et partager ses expériences. C’est super pour l’équipe de l’avoir. »

Le match de mardi est le début d’une tournée de quatre matches aux États-Unis avec un affrontement contre le Real à Las Vegas suivi d’une rencontre avec la Juventus à Dallas avant de terminer contre les New York Red Bulls le 30 juillet.

Christensen, qui a quitté Chelsea à la fin de la saison dernière et s’apprête à faire ses débuts à Barcelone contre Miami, a été impressionné par la croissance de la popularité du soccer en Amérique du Nord et a ajouté : « C’est difficile de tout suivre parce que les matchs sont dans le au milieu de la nuit mais j’ai parlé de la croissance du jeu aux États-Unis avec Christian Pulisic quand j’étais à Chelsea et ça grandit vraiment ici.

“Les gens connaissent l’Inter Miami grâce à David Beckham et les installations d’entraînement ici sont certainement de premier ordre.”

“Nous sommes tous très excités”, a déclaré l’entraîneur de l’Inter Miami, Phil Neville, qui a promis d’envoyer une équipe solide malgré cette rencontre au milieu d’une partie cruciale de la saison MLS pour l’ancien milieu de terrain de Manchester United et d’Everton.

“C’est le plus grand match de l’histoire du club car nous affrontons une équipe dans un stade à guichets fermés qui est une institution, l’une des plus grandes équipes sportives du monde entier.

« C’est pourquoi il est si grand. Nous ne sommes pas ici pour obtenir des autographes, nous voulons concourir.

