Robert Lewandowski achève le transfert de Barcelone du Bayern Munich

Barcelone a annoncé la signature de Robert Lewandowski du Bayern Munich, devenant la cinquième arrivée du club de LaLiga cet été.

Le président du Bayern, Herbert Hainer, a confirmé samedi que les clubs étaient parvenus à un accord verbal pour le transfert de l’attaquant de 33 ans, mais le transfert est désormais terminé.

Lewandowski signera un contrat de quatre ans avec une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros, Barcelone dit dans un communiqué. Il lui restait 12 mois sur son contrat avec le Bayern et a déménagé à Barcelone pour 45 millions d’euros avec un éventuel 5 millions d’euros de bonus, ont confirmé les 26 fois champions d’Espagne.

L’international polonais s’est joint à ses nouveaux coéquipiers lors de la tournée de pré-saison du Barca aux États-Unis lundi avant leur match amical contre l’équipe de la Major League Soccer, l’Inter Miami, mardi soir.

Lewandowski a remporté deux fois le Golden Boot en tant que meilleur buteur d’Europe et a terminé deuxième du Ballon d’Or 2021. Il rejoint Pablo Torre, Franck Kessie, Andreas Christensen et Raphinha en tant qu’ajouts alors que Barcelone cherche à constituer une équipe pour concourir pour la Liga et la Ligue des champions sous la direction de l’entraîneur Xavi Hernandez.

Oh, Robert … nous sommes ravis aussi 😉 pic.twitter.com/74HYaSOQ5d — FC Barcelone (@FCBarcelona) 19 juillet 2022

Il était l’une des principales cibles du club cet été et a aidé à franchir le pas alors qu’il cherchait un nouveau défi après huit années brillantes au Bayern Munich.

ESPN a rapporté le mois dernier que le Barça avait fait une série d’offres – la dernière d’une valeur de plus de 40 millions d’euros – pour Lewandowski, qui n’avait plus qu’un an sur son contrat, mais n’a pas réussi à convaincre le Bayern jusqu’à ce que des progrès soient enfin réalisés dans les pourparlers.

Lewandowski rejoindra une attaque du Barca qui comprend déjà Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Ousmane Dembele, Ansu Fati et son compatriote estival Raphinha.

Il a commencé sa carrière en Pologne, remportant un titre de champion avec Lech Poznan. Il a rejoint le Borussia Dortmund en 2010 et est devenu l’un des attaquants les mieux notés d’Europe en remportant deux titres de Bundesliga avec Dortmund et en atteignant la finale de la Ligue des champions avant de rejoindre le Bayern avec un transfert gratuit en 2014.

Au Bayern, Lewandowski a marqué 344 buts en 375 apparitions, le plaçant deuxième sur leur liste de buteurs de tous les temps derrière Gerd Muller.

Il a remporté la Bundesliga au cours des huit saisons du club, ainsi que la Ligue des champions en 2020, et a été nommé meilleur joueur masculin de la FIFA en 2020 et 2021.

Les informations de Sam Marsden d’ESPN ont contribué à ce rapport.