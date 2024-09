Robert Kraft ne doute pas de sa nomination au poste de Hall, mais la discussion est une victoire pour la glorification des propriétaires de la NFL

La candidature de Robert Kraft au Temple de la renommée du football professionnel est devenue une sorte de tradition annuelle dans toute la Nouvelle-Angleterre, un peu comme le jour d’ouverture au Fenway Park et le lundi du marathon.

Et maintenant, grâce à Article de Don Van Natta Jr., publié en détail sur ESPNle monde entier du football a été invité à réfléchir au mystère de la raison pour laquelle Kraft est resté assis près du téléphone toutes ces années, attendant cet appel qui allait changer sa vie depuis Canton, dans l’Ohio.

Kraft a-t-il sa place au Temple de la renommée ?

Bien sûr qu’il le fait.

Disons-le clairement : il aurait dû être intronisé il y a des années. Comme je l’ai déjà écrit, Kraft aurait pu être reconnu comme un joueur de Canton même si les six titres de champion du Super Bowl n’étaient plus sur son CV. Le sens des affaires de Kraft, combiné à ses racines solides à Boston, à son statut de détenteur d’abonnement de longue date pour la saison des Patriots et à une nostalgie persistante pour l’ancienne équipe de baseball des Braves de Boston qui a déménagé à Milwaukee alors qu’il n’avait que 11 ans, l’ont poussé à acheter l’équipe de peur qu’elle ne soit emmenée à Saint-Louis par l’ancien propriétaire, feu James Busch Orthwein. Souvenez-vous, les travaux de construction de ce qui allait devenir le Gillette Stadium, financé par des fonds privés, ont débuté au printemps 2000, avant que Bill Belichick n’entraîne un match pour les Patriots, avant que Tom Brady ne lance sa première passe dans la NFL.

Pas besoin de revenir sur tout cela. La question la plus pertinente aujourd’hui est de savoir pourquoi nous avons cette discussion. La réponse facile est à cause de l’article sur Van Natta Jr., qui regorge de lobbying en coulisses, de jalousies mesquines et d’un tableau de profondeur des propriétaires qui ont déjà été intronisés. Mais nous en parlons aussi parce que c’est précisément ce que veut la NFL, grâce à ce que j’aime appeler le Owner Glorification Project, qui est incessant et bien conçu.

Le département marketing de la NFL est une franchise à part entière et, au fil des ans, il a été plus gagnant que les Patriots, les Cowboys et les Steelers réunis. Tout, du regroupement de repérage à la publication du calendrier, a été transformé en une émission de télévision incontournable. Et alors que la draft était autrefois un simple rassemblement de gars enfermés dans une salle de réception d’hôtel, c’est désormais un événement fastueux en prime time qui ne commence qu’après un artiste célèbre a chanté l’hymne national.

Non, la NFL n’a pas décidé de faire en sorte que, par une belle matinée de septembre, nous débattions de la raison pour laquelle Jerry Jones, le propriétaire des Cowboys, est au Temple de la renommée et Robert Kraft, non. Et pourtant, nous y sommes.

La NFL est une entreprise qui vend du football. Mais comme tout établissement de vente au détail prospère, ses étagères sont remplies d’une multitude de produits. Elle fait la promotion de ses joueurs, de ses entraîneurs… et, bien sûr, de ses propriétaires. La plupart des matchs sont à peine diffusés que nous avons droit à la photo obligatoire de la loge du propriétaire, souvent accompagnée d’un témoignage élogieux du commentateur. Il semble que chaque touchdown inclue une coupe rapide du propriétaire. Lorsque le chronomètre tourne et que la victoire est assurée, nous avons droit à la photo obligatoire de la loge du propriétaire, souvent accompagnée d’un témoignage élogieux du commentateur. un autre plan en coupe.

Cela ne se produit pas dans les autres sports. En tout cas, pas dans la même mesure que dans la NFL. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a Mark Cuban dans la NBA, mais, allez, ces gros joueurs ont des sièges au sol. On ne peut pas ne pas les voir. Le regretté George Steinbrenner, propriétaire de longue date des Yankees, me vient aussi à l’esprit. Ses transactions imprudentes, son obsession d’être en dernière page des tabloïds de New York, ses batailles sans fin avec le manager Billy Martin l’ont transformé en une star des médias. Il a animé « Saturday Night Live ». Il a fait une publicité pour Miller Lite. (Avec Billy Martin, bien sûr.) Il était un personnage parodié dans « Seinfeld ». Que Dieu le garde, George était amusant.

Le projet de glorification des propriétaires de la NFL dure depuis des années. La première fois que j’en ai vraiment pris plein la figure, et avec une poêle à frire, c’était le 3 décembre 2007, lorsque les Patriots (11-0) ont joué contre les Ravens de Baltimore dans une édition du « Monday Night Football » au M&T Bank Stadium. Il semblait que les Ravens (4-7) allaient réussir un coup de théâtre, ce qui aurait mis fin aux espoirs de la Nouvelle-Angleterre de rester invaincue cette saison.

Tout semblait perdu pour les Patriots à la fin du quatrième quart-temps, et pourtant ils ont remporté une victoire 27-24, en partie parce que les Ravens se sont effondrés, mais aussi parce que Brady et Belichick étaient au meilleur de leur forme. Mais comme ESPN voudrait nous le faire croire, les Patriots avaient aussi une arme secrète : Robert Kraft.

Décomposons la bande, en commençant par 2 minutes et 22 secondes restantes. Brady a gagné 2 yards pour un premier essai à la ligne des 39 yards de Baltimore, et c’est à ce moment-là que nous avons eu une vue en coupe de Kraft dans la boîte du propriétaire, plutôt splendide dans un costume sombre, une cravate jaune et sa chemise bleu poudre habituelle avec un col blanc.

Nous faisons pas obtenez une vue en coupe de Kraft après la passe incomplète de Brady à l’ailier rapproché Ben Watson menant à l’avertissement de deux minutes, mais c’était de retour directement dans la boîte du propriétaire après que Brady, sous pression, ait jeté le ballon.

Brady a ensuite rejoint Kevin Faulk pour 9 yards, ce qui a permis un quatrième et un à la ligne des 30 yards de Baltimore. C’est ici que Brady a été arrêté avant le premier down, mais c’est aussi ici que le jeu a été annulé après qu’il a été révélé que les Ravens, en la personne du coordinateur défensif Rex Ryan, ont demandé un temps mort avant que le ballon ne soit lancé. Les Pats ont ensuite été repoussés de 5 yards sur un faux départ, mais Brady a sauvé la situation avec une course de 12 yards. Plan en coupe de Kraft !

Les Pats ont gagné 5 yards supplémentaires grâce à un appel de contact illégal sur Samari Rolle des Ravens, puis c’est Faulk qui a gagné 5 yards au milieu jusqu’à la ligne des 13 yards de Baltimore avec 1:06 restant. Ensuite, Brady a lancé une passe courte qui a été frappée dans les airs mais est tombée incomplète. Sous la pression lors de sa tentative de passe suivante, Brady a lancé une passe courte à personne. Nous avons ensuite eu notre quatrième plan de coupe de Kraft, avec Mike Tirico disant aux téléspectateurs : « Donc Bob Kraft, le propriétaire, qui a mis au point le plan de chef-d’œuvre de Bill Belichick, exécuté à la perfection sur le terrain par Brady, qui traverse sa soirée la plus difficile de la saison… »

Kraft faisait désormais partie du jeu. Il réfléchissait, se battait pour les fans. Son combat était le vôtre.

Au quatrième essai et cinquième essai à la ligne des 13 yards de Baltimore, avec 55 secondes restantes, la courte passe de Brady à Watson était incomplète. Mais regardez, Jamaine Winborne des Ravens a été sanctionné pour avoir retenu le ballon ! Bénéficiant d’un autre premier essai, les Patriots ont pris l’avantage sur une passe de touché de 8 yards de Brady à Jabar Gaffney, suivie d’une passe rapide vers Kraft, les mains jointes.

Tirico : « 26-24, et Kraft se demande s’il a réussi à entrer en jeu avec la possession du ballon… »

Gaffney a fait Entrer en possession du ballon. Touchdown. Point supplémentaire de Stephen Gostkowski. Et puis, Robert Kraft est sur le terrain pour les dernières secondes du match, comme en témoigne le tir en coupe n°6. Les Ravens ont tenté une dernière fois. Le Hail Mary de Kyle Boller à Mark Clayton a été réussi à la ligne des 3 yards mais sans temps au compteur. Patriots 27, Ravens 24. Et six tirs en coupe du propriétaire au cours des 2 dernières minutes, 22 secondes.

C’est bien que la NFL veuille promouvoir ses propriétaires, de ce qu’ils ont fait pour construire leurs équipes à ce qu’ils ont apporté à la communauté. Et Kraft, autant que n’importe qui, est depuis longtemps un philanthrope bienfaiteur. Il n’y a pas de débat là-dessus.

Mais la NFL a tellement vanté ses propriétaires qu’on a l’impression qu’ils sont sur un pied d’égalité avec les joueurs et les entraîneurs. On peut se demander s’ils croient tous mériter d’être intronisés au Temple de la renommée.

(Photo : Maddie Meyer / Getty Images)