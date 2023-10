Robert Kirkman, le prolifique auteur de bandes dessinées derrière Les morts-vivants et Invincible, se prépare pour la deuxième saison de sa satire de super-héros. Mais lorsqu’il écrit les saisons de l’émission Prime Video, il bénéficie du recul ; l’original Invincible La série de bandes dessinées a été publiée pour la première fois en 2010 par Image Comics.

Comment Walking Dead a contribué à améliorer Invincible

Variété s’est assis avec Kirkman et lui a directement demandé comment il décidait de ce qui était « à garder des bandes dessinées » et quelles parties étaient ouvertes à peaufiner. “Le but est de prendre ce qu’il y a dans les bandes dessinées, de l’enrichir et de l’approfondir”, a-t-il déclaré. Contrairement à Les morts-vivantsoù la série a été créée alors qu’il écrivait encore les bandes dessinées, il a beaucoup plus de marge pour organiser l’histoire.

Avec Invincible “C’est au point que cette ligne de dialogue aura plus de punch si nous la modifions un peu, car nous savons ce que nous adapterions théoriquement dans la saison six.” L’une des grandes choses qu’il est capable d’ajuster a été la réponse aux interprètes. Par exemple, la « spectaculaire » Sandra Oh dans le rôle de Debbie a vraiment convaincu Kirkman de lui donner davantage de rôle, affirmant qu’elle n’était pas le « plus grand personnage des bandes dessinées ».

Debbie a « une perspective unique qui est plus accessible au public car elle n’a pas de super pouvoirs. Son histoire est intéressante à cause de tout ce qui se passe avec son mari et son fils et le fait qu’elle soit au centre de ce monde insensé… Donc beaucoup d’intrigues viennent du “OK, eh bien, qu’est-ce qu’on fait avec Debbie que nous n’avons pas fait”. ça ne fait pas dans les bandes dessinées ?’

La deuxième saison de Invincible sera diffusé en première sur Prime Video le 3 novembre.

