Robert Jenrick veut que tous les nouveaux logements soient « beaux » et construits dans des « rues bordées d’arbres »

Les nouvelles maisons doivent être belles, respectueuses de l’environnement et construites dans des rues bordées d’arbres, a annoncé aujourd’hui le secrétaire au Logement.

Robert Jenrick a publié mardi le Beautiful Places Plan, un amendement au National Planning Policy Framework (NPPF) qui définit des normes de conception minimales pour les nouveaux développements prévus.

Dans le cadre de la modification, les planificateurs et les résidents « auront plus de facilité à adopter un design beau et pratique tout en rejetant la qualité moche, insoutenable ou médiocre ».

Le gouvernement inclura également le mot « beauté » dans les règles d’urbanisme pour la première fois depuis la création du système en 1947 et encouragera les conseils à développer leur propre code de conception local.

Une déclaration de M. Jenrick a déclaré: «Notre cadre de politique de planification nationale révisé garantira que les communautés sont plus impliquées de manière plus significative dans la façon dont le nouveau développement se produit, que les autorités locales ont plus de confiance pour refuser les projets qui ne répondent pas aux normes définies localement.

« Il s’agit de mettre les communautés – et non les développeurs – aux commandes pour s’assurer qu’une conception de bonne qualité est la norme, et le retour à un sens de l’intendance – pour construire des maisons et des lieux plus écologiques et durables qui résistent à l’épreuve du temps dans tous les sens du terme. . «

Dans un discours prononcé devant le groupe de réflexion Policy Exchange, M. Jenrick a ajouté que l’objectif des changements était de faire écho à une époque où l’accent était davantage mis sur la fourniture de bâtiments attrayants pour les personnes qui ont créé un sentiment de fierté locale.

M. Jenrick a déclaré: «Le coût exigé par les maisons et les lieux pauvres sur la qualité de vie, la santé mentale, la mobilité sociale et les opportunités pour les jeunes est bien connu et bien démontré.

« Moins exploré est la façon dont le déclin de la qualité, et oui de la beauté, que nous avons vu depuis la période d’après-guerre a correspondu à une opposition toujours croissante au nouveau logement.

« Le dossier des logements neufs est plus important que jamais, mais il est aussi plus difficile à faire que jamais.

« Jusqu’à ce que la beauté et la qualité soient un luxe, il est clair qu’elles sont essentielles pour obtenir le consentement de la communauté pour le développement et le logement. »

Dans le cadre des changements, le ministère du Logement, des Collectivités et des Gouvernements locaux a également annoncé le lancement d’un nouveau bureau pour l’endroit afin d’améliorer les normes de conception.