Robert Jenrick signalé au chien de garde pour des statistiques « tordues » sur les migrants de la Manche

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a été signalé à l’organisme de surveillance des statistiques après avoir prétendument induit les députés en erreur au sujet des migrants traversant la Manche.

Une lettre adressée à l’Autorité britannique des statistiques, qui a précédemment réprimandé Priti Patel et Boris Johnson au sujet de leur représentation des chiffres officiels, a déclaré que les données avaient été “utilisées pour justifier” de nouvelles lois controversées sur l’immigration.

Le document, vu par L’indépendanta cité des déclarations faites par M. Jenrick à la Chambre des communes et lors d’apparitions dans les médias au début du mois.

Adressé au chien de garde des statistiques, Sir Robert Chote, il a déclaré que M. Jenrick avait dit à tort aux députés qu’il y avait “une pression sans précédent sur notre système d’asile” le 7 novembre, lorsque le nombre de demandes avait culminé en 2002.

Des responsables du ministère de l’Intérieur ont récemment déclaré à une commission parlementaire que 93 % des arrivées par bateau demandaient l’asile et que, sur les demandes décidées à partir de 2021, 85 % avaient été accordées.

Son homologue libéral démocrate Lord Paddick, ancien officier supérieur de la police métropolitaine, a accusé le ministre récemment nommé d’avoir exagéré “l’importance du nombre d’immigrants albanais venant au Royaume-Uni” et de qualifier la majorité des personnes traversant la Manche sur de petits bateaux de “économiques”. migrants ».

“La rhétorique imprudente de ce gouvernement ne reflète clairement pas la réalité du système d’asile”, a-t-il déclaré. L’indépendant.

« Les conservateurs ont eu sept ans sous le contrôle exclusif de nos frontières, mais ils ont brisé le système au-delà de toute reconnaissance.

“Nous ne pouvons pas permettre que des personnes vulnérables soient laissées sans espoir à cause du chaos sans fin et de l’incompétence de ce gouvernement.”

“Le public a le droit de toujours s’attendre à ce que l’interprétation des données par le gouvernement soit solide”, a écrit Lord Paddick.

« C’est d’autant plus important lorsque ces données sont utilisées pour justifier de nouveaux textes législatifs lors de leur passage au Parlement.

« Il ne doit y avoir aucun parti pris, pirouette ou manipulation. Cependant, je crains que ces statistiques aient pu être sérieusement déformées. »

L’attentat à la bombe incendiaire contre le centre de traitement de l’immigration à Douvres a été déclaré acte terroriste

Plus tôt cette année, Mme Patel a été accusée d’avoir induit le Parlement en erreur avec une série de fausses déclarations sur les migrants de la Manche, mais n’a pas fait l’objet d’une enquête pour violation du code ministériel.

Tout en soutenant un ensemble important de lois qui criminalisaient les traversées en petits bateaux, le secrétaire d’État à l’intérieur de l’époque a déclaré à plusieurs reprises aux députés que la majorité des arrivées étaient des “migrants économiques”.

Son successeur, Suella Braverman, a été accusée d’attiser la haine lorsqu’elle a décrit les traversées de la Manche comme une “invasion” – un jour après une attaque terroriste d’extrême droite visant un centre d’accueil à Douvres.

Le Code ministériel, qui régit la conduite et la responsabilité, stipule : « Il est de la plus haute importance que les ministres donnent des informations exactes et véridiques au Parlement, en corrigeant toute erreur involontaire dans les meilleurs délais.

“Les ministres qui trompent sciemment le Parlement devront présenter leur démission au Premier ministre.”

Clare Moseley, fondatrice de l’association caritative pour réfugiés Care4Calais, a déclaré que la désinformation était devenue “courante” sur les traversées de la Manche.

Elle a ajouté : « Il est honteux que ces fausses informations, qui ont provoqué une profonde division dans notre nation, proviennent de nos propres ministres.

“Le Parlement crée des lois qui déterminent la vie et la mort de millions de gens ordinaires.”

Si l’Autorité britannique des statistiques déclare que les chiffres ont été déformés, le gouvernement devra corriger officiellement le compte rendu parlementaire.