Robert Jenrick réprimandé par un chien de garde pour fausse déclaration sur des criminels se faisant passer pour des esclaves modernes

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a été réprimandé pour avoir induit le Parlement en erreur sur le nombre de criminels étrangers qui ont été référés pour de l’aide en tant qu’esclaves modernes présumés.

M. Jenrick avait affirmé que le gouvernement constatait un « abus flagrant » du système conçu pour aider les esclaves modernes. Il a déclaré à la Chambre des communes que « 71 % des délinquants étrangers dans le domaine détenu, que nous essayons de faire sortir du pays, prétendent être des esclaves modernes ».

Cependant, le chien de garde, la UK Statistics Authority, a déclaré que M. Jenrick avait tort de prétendre cela. Sir Robert Chote, président du régulateur des statistiques, a déclaré que le propre rapport du ministère de l’Intérieur sur la question montre qu’environ un cinquième des délinquants étrangers condamnés au Royaume-Uni avaient été orientés vers un soutien à l’esclavage moderne, et non les 71% revendiqués par M. Jenrick.

Les délinquants étrangers représentent une très petite proportion des personnes détenues pour expulsion après leur arrivée au Royaume-Uni sur un petit bateau, a indiqué le département.

Dans une lettre adressée à M. Jenrick le 4 juillet, Sir Robert a écrit : «Le [Home Office] rapport explique que si une proportion croissante de toutes les personnes en détention après leur arrivée par petit bateau sont renvoyées au NRM, passant de 52 % en 2020 à 73 % en 2021 (et tombant ensuite à 65 % entre janvier et septembre 2022), le proportion parmi les délinquants étrangers est beaucoup plus faible (environ 20 % entre janvier et septembre 2022) ».

Il a poursuivi : « Comme vous l’avez reconnu, il est important que les statistiques et les analyses publiées soient citées avec précision et ne soient pas déformées, pour éviter le risque d’induire le public en erreur ».

Le chien de garde a déjà réprimandé le ministère de l’Intérieur pour avoir fait des allégations sur «l’abus» du système d’esclavage moderne. Dans une lettre envoyée à la conseillère scientifique en chef Jennifer Rubin au ministère de l’Intérieur en décembre de l’année dernière, Ed Humpherson de l’Office for Statistics Regulation a déclaré que les responsables politiques du gouvernement « ne pouvaient indiquer aucune preuve spécifique pour cela ». [abuse] quand nous nous sommes renseignés ».

Il a poursuivi: «Il peut y avoir des preuves d’un plus grand jeu que le département est maintenant en mesure de fournir, ou de nous indiquer, ainsi que le public, mais sinon, je vous serais reconnaissant si vous pouviez soulever cette question auprès de vos collègues des communications et des politiques, en encourageant pour s’assurer que les affirmations dans les déclarations publiques indiquent clairement si elles proviennent de statistiques publiées ou d’autres preuves fiables.

Les esclaves modernes présumés doivent être référés au mécanisme national d’orientation du gouvernement, le programme conçu pour identifier et soutenir les victimes de l’esclavage moderne pendant que leurs cas font l’objet d’une enquête. Une victime présumée ne peut pas revendiquer ce statut elle-même, mais doit être orientée vers l’aide par des organisations sélectionnées, telles que la police ou les conseils.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a insisté sur le fait qu’il était « clair que les gens abusent de notre système alors qu’ils n’ont pas le droit d’être ici afin de contrecarrer leur renvoi ».

« Nous devons être en mesure de lutter contre les abus dans le système et de nous assurer que les délinquants étrangers ou ceux qui arrivent ici illégalement et n’ont pas le droit de rester au Royaume-Uni ne puissent pas abuser d’un système destiné à protéger les véritables victimes », ont-ils ajouté.