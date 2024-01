Robert Jenrick, ancien ministre de l’Immigration, REFUSE d’exclure la possibilité de se présenter à la tête des conservateurs

L’ancien ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a refusé d’exclure une candidature à la direction du Parti conservateur lors d’un entretien avec Actualités GB.

Camilla Tominey lui a demandé aujourd’hui s’il était en pourparlers avec le groupe de députés néo-conservateurs et s’il s’apprêtait à devenir le futur chef du parti.

Jenrick a répondu : « Ce que j’essaie de faire, c’est de présenter un argument, dont une partie concerne la migration illégale. Je pense que depuis trop longtemps, trop peu de politiciens soutiennent que nous devons prendre les mesures les plus énergiques.

« Et donc si je peux aider le Parti conservateur en faisant valoir cet argument avec force, alors je le ferai parce que je pense qu’il existe un chemin vers la victoire aux prochaines élections générales. Mais cela passe par une approche la plus ferme possible en matière de migration.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il se présenterait à l’avenir en tant que leader, il a répondu : « Eh bien, écoutez, je n’exclus pas cette possibilité. Mais ce n’est pas mon intention ici. Ce que je veux vraiment faire, c’est présenter et, je l’espère, gagner cet argument central pour l’avenir du Parti conservateur.»

Commentant un rapport selon lequel 16 000 migrants arrivés au Royaume-Uni sur de petits bateaux ont obtenu du travail, il a déclaré : « Je pense que c’est faux. Je ne suis pas d’accord pour que les demandeurs d’asile travaillent.

« Il existe une politique de très longue date, qui remonte au gouvernement travailliste de 2005, pour permettre aux personnes qui sont ici depuis des années de travailler dans certaines professions où il y a soi-disant des pénuries, mais cela ne fait que créer un facteur d’attraction vers le Royaume-Uni.

« Et presque tous ceux qui viennent ici sont soit des migrants économiques, soit des demandeurs d’asile, car ils viennent de pays sûrs comme la France et choisissent de venir au Royaume-Uni parce qu’ils pensent que la vie est meilleure ici ou plus douce. Je ne pense donc pas que ce soit la bonne approche.

À propos de l’ancien ministre de l’Intérieur, John Reid, décrivant le ministère de l’Intérieur comme une « affaire désespérée », il a déclaré : « Eh bien, je pense que c’est un mauvais capitaine qui blâme son équipage, mais c’est un ministère qui a fait face à d’immenses défis et vous avez vu ces dernières années certains de ces problèmes, comme l’accumulation de dossiers en retard, comme le gaspillage effroyable de l’argent des contribuables dans les hôtels.

« Je pense qu’il y a un manque d’expertise opérationnelle là-bas parce que des milliards d’euros d’argent des contribuables sont dépensés et qu’il faut de très bonnes personnes pour faire le travail en faisant appel à l’expertise du secteur privé. Par exemple, et davantage de responsabilité également pour les fonctionnaires qui se trompent.

Lorsqu’on lui a demandé si le département devait être divisé, il a répondu : « Je pense qu’il y a de bonnes raisons de le faire et de créer un département des frontières très strict qui se concentrerait uniquement sur la sécurisation de nos frontières, l’arrêt de l’immigration clandestine, mais je veux dire, c’est vraiment pour un autre jour. .»