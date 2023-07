Robert Jenrick affirme que les peintures murales de dessins animés retirées du centre d’asile n’étaient «pas adaptées à l’âge»

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le ministre de l’Immigration condamné pour avoir ordonné au personnel de peindre sur des peintures murales de dessins animés dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile affirme qu’ils ont été retirés parce qu’ils n’étaient pas « adaptés à l’âge ».

Robert Jenrick a été accusé de « perdre de vue l’humanité » avec son intervention à l’unité d’admission de Kent, où les enfants demandeurs d’asile non accompagnés sont traités après leur arrivée sur de petits bateaux.

Il a défendu cette décision lorsqu’il a été interrogé à plusieurs reprises par des députés à la Chambre des communes mardi, affirmant que l’unité était toujours « de haute qualité » et offrait « un soutien approprié ».

« La cohorte d’enfants non accompagnés qui sont passés l’année dernière était en grande partie des adolescents et nous ne pensions pas que le site était adapté à leur âge, mais il contient une gamme de soutien pour les enfants et les nourrissons », a déclaré M. Jenrick.

« Rien dans la décoration des sites ne change les principes fondamentaux selon lesquels si quelqu’un vient au Royaume-Uni, nous le traiterons avec décence et compassion à tout moment. »

Yvette Cooper, secrétaire d’État à l’intérieur du Labour, a déclaré que peindre sur les dessins animés de Mickey Mouse et d’autres personnages de Disney ne « dissuaderait » pas les petits bateaux, et a accusé le ministre de piétiner « la décence commune envers les enfants vulnérables ».

Le je journal rapporté que plusieurs députés conservateurs ont été consternés par l’ordre, qui a d’abord été résisté par le personnel mais exécuté par des entrepreneurs extérieurs mardi dernier.

Lors de la même visite, M. Jenrick aurait demandé que des panneaux de bienvenue colorés soient retirés pour indiquer clairement que l’unité était un « environnement d’application de la loi » et « pas un centre d’accueil ».

L’association caritative Freedom From Torture a accusé le gouvernement de « perdre de vue son humanité », tandis que la députée travailliste Stella Creasy a comparé le ministre à un « méchant de bande dessinée ».

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a été critiqué pour cette décision au Parlement (Aaron Chown/PA) (fil de sonorisation)

Les peintures murales ont été photographiées dans le cadre d’une inspection de surveillance qui a déclaré que l’unité d’admission de Kent était « principalement utilisée pour les enfants non accompagnés qui arrivent sur la côte pour être surveillés, identifiés, interrogés et délivrés avec des documents d’immigration ».

Un rapport publié par le HM Inspectorate of Prisons le mois dernier a déclaré qu’ils étaient détenus dans des « salles de détention » sans fenêtres, ajoutant : « L’unité a été récemment construite et les chambres étaient en bon état, chaudes et bien éclairées, bien qu’il n’y ait pas de fenêtres ».

L’unité d’admission de Kent continuera de traiter les enfants en vertu du projet de loi sur les petits bateaux du gouvernement, qui vise à voir tous les migrants adultes de petits bateaux détenus et expulsés.

M. Jenrick, qui s’est déjà rendu au Rwanda et a donné des cours aux avocats du gouvernement, a déclaré au Parlement que la plupart des enfants non accompagnés ne seront pas expulsés de force du Royaume-Uni avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Nous faisons tout notre possible pour garantir la sécurité et le soutien des enfants alors que nous recherchons de toute urgence des placements auprès d’une autorité locale. Tous les enfants reçoivent un entretien de bien-être à leur arrivée dans un logement, qui comprend des questions conçues pour identifier des indicateurs potentiels de traite ou de problèmes de protection.