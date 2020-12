Steve IrwinLa famille et les amis de lui perpétuent son héritage inoubliable.

Le mardi 1er décembre Robert Irwin prendre à Instagram pour partager un magnifique montage vidéo de lui et de son défunt papa qui lui a été offert par l’Australia Zoo pour ses 17 ans.

« Notre charmante équipe du zoo d’Australie a réalisé cette magnifique vidéo pour fêter mon anniversaire, et cela signifie le monde pour moi », a-t-il écrit dans la légende. « Je suis très honoré de perpétuer l’héritage de mon père et j’espère plus que tout qu’il serait fier. »

Dans la vidéo de deux minutes, Steve peut être entendu raconter la naissance de son fils et partager à quel point Robert et sa sœur aînée Bindi Irvwin signifiait pour lui.

« Je suis à l’hôpital et Terry pousse et pousse et c’est dur. Et c’est dur. Et de toute façon, bang! Faites-le sortir et je l’ai soulevé et il est un petit mec et je l’ai mis sur la poitrine de Terry et nous sommes juste ravi, « dit-il. « Et à ce moment-là, à ce moment précis, j’ai vu la lumière. Tout le temps, vous entendez que vous vous dites: ‘J’attrape des crocs, je sauve la faune, je fais ceci et je fais cette.' »