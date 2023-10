Robert Irwin partage une étape émotionnelle émotionnelle liée à son défunt père, Steve – National

C’est une grande semaine pour la famille faunique préférée d’Australie, les Irwins.

Robert Irwin, le fils de 19 ans du regretté expert de la faune Steve Irwin, a annoncé qu’une tortue avait éclos au zoo d’Australie – et qu’elle entretient un lien très spécial avec son père.

Robert s’est étouffé d’émotion alors qu’il partageait sur un Vidéo Instagram que le zoo avait accueilli sa toute première tortue d’Irwin, la première fois que cette espèce rare d’eau douce était élevée dans un zoo depuis que Steve avait découvert l’espèce de reptile lors d’un voyage de chasse en 1990.

« C’est l’un des moments forts de toute ma vie et l’un des moments les plus spéciaux pour l’Australia Zoo. Il s’agit de la toute première Elseya irwini, ou tortue d’Irwin, jamais éclos dans un établissement zoologique dans le monde », a-t-il expliqué.

La vidéo montre une photo de Steve avec l’une des espèces de tortues, avant de passer à une séquence de Robert relâchant le bébé dans un étang du zoo.

« Pour la première fois, nous avons un petit bébé et il va faire sa première baignade dans un tout nouvel étang. »

Retenant ses larmes, Robert réfléchit à ce que cette étape signifierait pour Steve.

« C’est tellement surréaliste« , dit-il, la voix hésitante. « Et toutes ces histoires de papa sur à quel point ils sont incroyables et beaux… Je ne suis pas tellement ému, mais je sais juste que papa serait vraiment fier, papa serait ravi », a-t-il déclaré.

Steve Irwin pose avec l’une des tortues d’Irwin qu’il a découvertes en 1990.

Steve a été tué en 2006, à l’âge de 44 ans, après avoir été mortellement transpercé par une barbe de raie alors qu’il tournait un épisode télévisé sur la Grande Barrière de Corail.

Il a été pleuré par des gens du monde entier, dont beaucoup ont écouté ses émissions éducatives sur la nature au fil des ans, y compris l’émission à succès Le chasseur de crocodiles.

Aujourd’hui, Robert et sa sœur, Bindi Irwin, perpétuent l’héritage de leur père en matière de travail avec les animaux et tous deux partagent fréquemment des souvenirs de la vie et du travail de conservation de Steve.

Dans la légende de la vidéo, Robert a qualifié la naissance de la tortue de « moment spécial ».

« Je pense que papa serait très fier que nous soyons devenus les premiers à réussir à élever la tortue qu’il a découverte », a-t-il écrit.

