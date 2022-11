Robert Irwin explique comment son livre de photographies perpétue l’héritage du défunt père Steve Irwin

Robert Irwin est officiellement un auteur, publiant un livre de photographies en l’honneur de son défunt père, Steve Irwin.

Robert a récemment expliqué en toute franchise comment l’amour de son père pour la photographie l’a inspiré à passer derrière l’appareil photo et à en faire l’un de ses passe-temps.

“Mon père était un photographe très, très passionné”, a déclaré Robert au magazine People. “C’est un peu dans la famille. Il était aussi enthousiaste derrière l’objectif que devant. Et ça a toujours été là et ça a fait partie de ma vie.”

Le livre, “Robert Irwin’s Australia”, est un moyen pour Irwin de montrer la beauté de l’Australie au reste du monde, tout en montrant les effets du changement climatique sur le pays. De plus, le livre contiendra également des photos inédites de Robert et de sa famille, y compris un instantané de feu Irwin montrant à Robert un appareil photo professionnel pour la première fois.

Robert a commencé à travailler sur le livre il y a cinq ans, mais dit qu’il en avait eu l’idée bien des années auparavant, expliquant que “c’était toujours quelque chose qui mijotait en arrière-plan”.

“Je me suis dit : ‘Tu sais quoi ? Je veux rendre cette justice et faire quelque chose qui célèbre vraiment ce qui est devenu ma façon personnelle de perpétuer l’héritage de mon père'”, a-t-il déclaré.

Alors que le livre est un article sur l’Australie, Irwin l’appelant “la célébration ultime de ce pays”, il espère publier plus de livres à l’avenir qui exploreront d’autres parties du monde.

Il se sent béni d’avoir eu l’opportunité “de photographier à peu près tous les coins de la planète”, affirmant que “c’est le début de ce qui, espérons-le, finira par être une série”.

En 2006, Steve – connu sous le nom de “The Crocodile Hunter” – est décédé après avoir été piqué par une raie lors d’un tournage dans la Grande Barrière de Corail pour la série documentaire “Ocean’s Deadliest”. Au moment de sa mort, Robert n’avait que 2 ans.

“Ce que papa m’a vraiment inculqué – parce que j’étais très jeune quand il est décédé, mais il était là tellement de mes premières années – [was that] il était tellement passionné d’être là pour moi et ma sœur tout le temps. C’était le père le plus dévoué”, a déclaré Robert. “Je pense que cette passion qu’il avait et cette joie de vivre absolue ne sont que ma fondation. J’aime dire que c’est un réglage d’usine pour moi.”

En 2018, toute la famille s’est rendue à Hollywood pour être présente lorsque Steve a reçu à titre posthume l’honneur d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Robert, avec sa mère, Terri, et sa sœur Bindi, ont posé devant l’étoile de Steve avec un énorme serpent.