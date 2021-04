Robert Havlin a été banni pendant 21 jours par les commissaires de Lingfield après avoir terminé deuxième à bord de Stowell sur la piste mercredi soir.

Havlin a monté la deuxième corde de John et Thady Gosden dans les Sky Sports Racing HD Virgin 535 Novice Stakes, Stowell ayant une chance de 16-1 tandis que son compagnon stable Polling Day, la monture de Frankie Dettori, était le favori 2-9.

Le leader du marché était en tête au tournant pour la maison dans le concours de 12 furlong, avec Stowell en quatrième et rencontrant quelques problèmes de circulation derrière.

Le jour du scrutin semblait susceptible de gagner par une marge confortable alors qu’il forçait Dettori à la pole, cependant, Stowell a rattrapé beaucoup de terrain dans les phases finales et a finalement été battu d’une tête.

Les stewards se sont enquis de la performance car ils ont estimé que Stowell avait reçu « une main et des talons apparemment tendres » dans le virage et dans la ligne droite.

Havlin a déclaré qu’on lui avait dit « de régler le poulain et de le monter pour obtenir sa meilleure position possible », ajoutant que Stowell « était un type fragile qui avait une action de genou haute, et que John Gosden lui avait demandé de monter les mains et les talons du poulain et de ne pas utiliser son fouet « .

Le coureur, qui a également dit aux commissaires que le rythme de la course ne convenait pas à la mi-course et qu’il a dû changer de monture pour faire une course, a estimé que le vainqueur était resté au ralenti devant et « il est donc apparu que Stowell avait terminé plus vite qu’il ne le faisait réellement. eu ».

Le représentant des entraîneurs a déclaré qu’ils étaient satisfaits du trajet et satisfaits des premiers efforts de Stowell, mais les commissaires ont décidé que Havlin n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables et admissibles pour s’assurer que Stowell obtenait sa meilleure place possible.

Havlin a reçu une interdiction de 21 jours, ce qui l’exclut du 5 au 8 mai et du 10 au 26 mai inclusivement.