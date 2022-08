Robert Hasty défiera Dan Aussem pour le siège de maire d’Ottawa – Shaw Local

Citant trois principes, l’homme d’affaires Robert Hasty a annoncé dimanche soir qu’il était candidat à la mairie d’Ottawa.

Il est la première personne à annoncer une contestation du maire sortant Dan Aussem, qui a annoncé en juin qu’il se représenterait. L’élection est prévue pour avril 2023.

Robert Hasty sera candidat à la mairie d’Ottawa au printemps 2024. (Studio de photographie Annette Barr)

Il a déclaré qu’il promettait que son administration assurerait la transparence quant à l’endroit et à la manière dont l’argent des contribuables est dépensé non seulement pour le partager avec les citoyens, mais également pour tenir les fonctionnaires responsables; deuxièmement, il a déclaré qu’il s’engagerait à rechercher et à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réduire le coût de la vie ; et enfin, il travaillera assidûment à la croissance d’Ottawa avec une vision pour les générations à venir.

Il a déclaré que son expérience dans la création et la croissance de son bureau Farmers Insurance Group au cours des 16 dernières années lui permettra « de rechercher des moyens créatifs de gérer et de créer des opportunités qui auront un impact significatif sur notre vie quotidienne ».

“En tant que participant actif aux événements de notre ville et défenseur de la communauté et de toutes nos entreprises locales, j’ai cultivé des relations et développé une réputation d’honnêteté et d’impartialité avec une capacité à faire avancer les choses”, a déclaré Hasty dans un dimanche soir. communiqué de presse.

Hasty a déclaré qu’il était crucial pour le maire d’avoir plus qu’un plan complet pour développer des projets, tels que le développement de Riverfront, l’élévation de Green Street et la refonte d’Allen Park.

“Cette personne doit également ‘croire’ en ce plan”, a souligné Hasty. « Il est nécessaire de croire en un plan qui est large et englobera toutes les opportunités non seulement pour la qualité de vie mais aussi pour le développement économique. J’ai l’intention de travailler avec la communauté pour voir que l’avenir d’Ottawa est un avenir construit avec un but et une identité et non un avenir qui se contente de réagir ou de faire comme si de rien n’était.

Pour plus d’informations, écrivez-moi à Hasty à together@hasty4mayor.com, ou rendez-vous sur son site Web hasty4mayor.com ou retrouvez-le sur Facebook à “Robert Hasty for Mayor”.