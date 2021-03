Il aurait pu ne rien dire du tout. Dans les circonstances, cela n’aurait pas été surprenant.

La famille royale ne répond généralement pas aux coups de feu lancés par les médias parce que a) elle ne fait qu’encourager davantage la même chose et b) ce ne sont pas des politiciens ayant une opinion sur tout.

Cette semaine, cependant, a été tout sauf normale. Et le duc de Cambridge est dans une position particulièrement triste et douloureuse. Son frère jadis adoré et sa belle-sœur ont reçu une série de coups blessants sur lui, sa famille et sa femme. Ce sont des accusations qui persisteront et s’aggraveront pendant des années.

Le plus grave d’entre eux – le racisme – a été présenté d’une manière si nébuleuse qu’elle est presque sans réponse. Tout bien considéré, n’est-il pas étonnant que lorsque cela lui a été lancé à bout portant hier, il a répondu: «Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste».

Ce à quoi, je n’en doute pas, la grande majorité des gens de ce pays diront: «Amen à cela».

Cette intervention sensée et en acier restera longtemps dans les mémoires dans les années à venir.

Lorsque le prince de Galles a eu une question similaire qui lui a été posée mardi depuis le stylo des médias, il a refusé de commenter. C’était sage et approprié. La monarchie, comme le pays, digérait toujours les remarques des Sussex de la nuit précédente et la reine n’avait pas encore publié sa déclaration.

Cependant – pour inventer une phrase – les réponses peuvent varier. Hier, de nombreuses personnes voulaient entendre un membre de la famille dire quelque chose. En effet, ils avaient probablement besoin d’entendre le prince William – la personne déchirée dans plus de directions que quiconque dans la crise royale actuelle.

Ce n’était pas une intervention par étapes. En vertu des règles de verrouillage, seule une poignée de médias est autorisée à assister aux engagements royaux (ils se relaient selon un système de rotation – et non, comme les Sussex l’ont prétendu, à force d’un cartel chummy).

Ceux à qui on avait attribué des créneaux lors de la visite d’hier dans une école de l’Est de Londres avaient été spécifiquement informés que le duc ne répondrait pas aux questions. Ils ont également été avertis, plutôt primitivement, de se souvenir qu’ils se trouvaient dans les locaux de l’école (où, vraisemblablement, personne ne se conduit jamais mal).

Pourtant, un journaliste de télévision a décidé que le monde voulait une réponse et a élevé la voix. Le duc était heureux de rendre service.

Le prince William a également révélé la profondeur des lignes de faille royales lorsqu’il a déclaré qu’il n’avait pas parlé à son frère depuis l’interview d’Oprah Winfrey. C’était honnête, pas évasif.

Inutile de dire que les réseaux sociaux ont rapidement pris feu. Les rangs habituels des perpétuellement offensés étaient ravis de prendre une nouvelle offense. «Comment le prince William ose-t-il parler de racisme!», Criaient les mêmes personnes qui venaient d’attaquer la monarchie pour ne pas parler de racisme.

Tandis qu’ils claquaient dans leurs chambres d’écho, cependant, la majorité silencieuse – ce 75% écrasant et constant de la population qui a toujours préféré une monarchie à une république – aura vu les remarques d’hier pour ce qu’elles étaient: les paroles de bienvenue d’un l’homme taciturne a naturellement poussé au-delà de l’endurance.

Car, tout comme la génération de la guerre a appris à connaître et à aimer une paire de frères et sœurs royaux très proches et très différents – la princesse Elizabeth calme et sérieuse contre la princesse Margaret plus sauvage et effrontée – les générations futures en viendraient à ressentir la même chose à propos de William et Harry. .

Cela rend d’autant plus significatif que le duc calme et sérieux de Cambridge a parlé de la manière dont il l’a fait.

Ces remarques ostensiblement désinvoltes équivalent à une intervention qui rappelle les paroles de la reine devant l’église Crathie en 2014. Peu de temps avant le référendum écossais, elle a déclaré aux fidèles qu’elle «espérait que les gens réfléchiraient très attentivement à l’avenir». Hier, c’était aussi un rappel du sang-froid du prince William en temps de crise. Cette semaine fait écho à l’une des situations les plus fébriles dont j’ai été témoin en Grande-Bretagne ces dernières années.

Immédiatement après la catastrophe de la tour Grenfell, toutes les formes d’autorité étaient la cible d’une hostilité viscérale. Le Premier ministre, Theresa May, et le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, ont dû être escortés hors des lieux. C’était une situation très instable, alimentée par une dimension raciale toxique. Tout le monde secouait les poings.

Et puis, tout d’un coup, tout est devenu silencieux. Je me tenais à l’extérieur du centre de secours d’urgence, sous le survol de l’A40, alors que la State Bentley s’arrêtait à l’improviste.

La reine et le duc de Cambridge sont sortis. C’était comme si un interrupteur avait été actionné. La paire ne pouvait bien sûr offrir aucune solution. Mais voici le souverain et futur souverain, manifestant son soutien et très visiblement ému par tout cela.

Après avoir rencontré des gens à l’intérieur du centre, ils ont émergé. À ce stade, les émotions ont commencé à crépiter. «Et les enfants? Reine?’ hurla un homme dans la foule, et continua de crier. C’était un moment horrible – jusqu’à ce que le prince William, introduisant sa grand-mère dans la voiture, s’adresse au chahuteur. «Je suis désolé, je dois y aller. Je reviens, cria-t-il. ‘Je reviendrai.’ Et il l’a fait.

Autrefois, le personnel du palais avait une phrase pour une réponse royale typique en temps de crise: «aller en autruche».

À en juger par la réponse ferme mais mesurée d’hier du duc de Cambridge, personne ne met la tête dans le sable cette fois.