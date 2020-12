Même pour le monarque le plus expérimenté de l’histoire, c’était un défi de taille: comment résumer la pire année de mémoire d’homme sans quitter la nation en pleurs de larmes ou atteindre l’interrupteur Off?

La seule solution était donc d’accentuer les aspects positifs. Et c’est ce que la reine a fait hier dans un message de Noël exceptionnellement optimiste – qui s’est également avéré être le plus multiculturel de tous les temps.

Du début à la fin, voici un montage de scènes chaleureuses ou inspirantes, dont beaucoup sont illustrées par des images de la campagne de photographie Hold Still de la duchesse de Cambridge. Le seul moment triste a consisté en ce que la reine elle-même rendait hommage à la tombe du guerrier inconnu.

La reine, photographiée ici au centre, a livré hier son message préenregistré à la nation

Ce qui a commencé avec la vue magnifique de la Band of the Household Cavalry jouant l’hymne national à cheval à l’extérieur de la chapelle St George s’est conclu avec le Lewisham & Greenwich NHS Choir qui a lancé l’un des numéros les plus amusants de leur répertoire de Noël: Joy To The World.

Tout cela était le thème de l’altruisme, de ce que la reine appelait «la gentillesse des étrangers».

Cela a été illustré toute l’année, bien sûr, par le Service national de la santé. L’émission comprenait plusieurs scènes de la famille royale se joignant aux célébrations mondiales de la Journée internationale des infirmières en mai.

Pourtant, Sa Majesté tenait à ce que les projecteurs ne se concentrent pas sur un seul secteur. Elle a plutôt cherché à refléter la manière dont les gens de tous horizons ont montré à leur manière le même «esprit calme et indomptable». Elle a tenu à couvrir tous les âges: «À nos jeunes en particulier, je dis merci pour le rôle que vous avez joué.

Et ici, à la date la plus importante du calendrier chrétien, elle était également déterminée à inclure toutes les autres grandes fêtes religieuses qui ont été perturbées cette année – y compris la Pâque, l’Aïd, le Vaisakhi et le Diwali.

La reine, sur la photo, a mentionné plusieurs autres grands festivals religieux qui ont été perturbés cette année à la suite de Covid-19

C’est la première fois qu’une émission de Noël inclut l’islam, l’hindouisme et le judaïsme, entre autres confessions, dans ce qui est, par tradition, un message ouvertement nouveau testament. Pourtant, en plus d’être défenseure de la foi, la reine est à la tête d’un Commonwealth qui compte plus de non-chrétiens que de chrétiens parmi ses 2,4 milliards de citoyens. C’est pourquoi son autre message annuel – le jour du Commonwealth – est laïque.

L’élément multiculturel d’hier n’était pas un clin d’œil au réveil. C’était simplement sa façon de dire «Nous sommes tous dans le même bateau» quand il s’agit de nos jours et fêtes religieuses. La reine avait également choisi d’inclure des scènes de partout dans le Commonwealth, un rappel de l’époque où cette émission était consommée par un public international plus large que ce n’était le cas ces dernières années.

Alors que toute cette diversité aura sûrement rencontré l’approbation du duc et de la duchesse de Sussex, il n’y avait aucune référence à la branche californienne de la famille.

C’est simplement parce que tous les clips royaux présentés hier ont été tirés d’engagements officiels au cours de l’année. Les Sussex s’étaient retirés des opérations royales officielles au moment même où cette pandémie avait éclaté.

Au fil des ans, c’est devenu un rituel de Noël pour les anoraks royaux de lire le sens profond des photographies sur le bureau de la reine lors de sa diffusion. Les amis des Sussex ont même suggéré que leur absence des cadres photo à Noël dernier avait contribué à leur décision de quitter la scène royale (bien qu’ils aient été sur le devant de la scène l’année précédente).

Donc, à cet égard, le contexte royal de 2020 a été une déception. Mis à part un buvard sans tache, un affichage floral et une boîte en argent, le seul article sur le bureau de la reine dans le Green Drawing Room du château de Windsor était une photographie du duc d’Édimbourg. Hier était son 100e jour de Noël. L’approche minimaliste de Sa Majesté, a admis une source royale, était en partie due à son irritation face à l’examen obsessionnel de ces dernières années (il y a deux ans, elle a fait l’objet d’une « tempête » sur Twitter grâce au piano peint en or qui se tenait derrière elle).

Cependant, le point principal de cette scène épurée était de souligner la façon dont ce fut un Noël pas comme les autres.

Il faut être bien dans les années 70 pour avoir entendu toutes les émissions de Noël de la reine. Ils étaient uniquement radiophoniques jusqu’en 1957, lorsque la reine est passée à la télévision (émissions en direct jusqu’en 1959 et préenregistrées par la suite).

Il a souvent été difficile de frapper la note appropriée à la suite d’un événement sismique tel que la mort de Diana, princesse de Galles en 1997 ou les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

En décembre 1988, la reine avait déjà enregistré son message lorsqu’un terrible accident ferroviaire à Clapham Junction et un tremblement de terre majeur en Arménie ont été suivis de la bombe qui a fait s’écraser le vol Pan-Am 103 sur la ville écossaise de Lockerbie. Cette année-là, elle a rappelé les caméras pour enregistrer un post-scriptum approprié à son message d’origine.

Cette année a été si tumultueuse que son scénario n’a nécessité aucune modification, malgré les drames soudains de ces derniers jours avec de nouvelles souches de Covid et un accord sur le Brexit.

Le message central resterait le même car il est intemporel: tant que nous nous soucierons les uns des autres, nous passerons à travers.

Tout a été enregistré, selon la réglementation en vigueur, peu de temps avant que Berkshire n’entre au rang quatre le week-end dernier. Les membres de la chorale du NHS ont tous dû se rendre à Windsor séparément. Ce lot est assez habitué aux projecteurs de Noël, après avoir connu un hit n ° 1 bien mérité il y a cinq ans. Cependant, il ne pouvait y avoir de poignée de main royale pour les remercier de leurs ennuis à cette occasion.

Seuls deux cameramen et un technicien ont été autorisés à entrer dans le salon vert avec la reine – et seulement avec des masques et un résultat de test négatif. Le reste de l’équipe de BBC Studios était confiné dans une autre partie du château.

Cependant, il y avait un modeste avantage à cette situation la plus étrange. Enregistrer quoi que ce soit à Windsor peut être un défi en raison de tout le trafic aérien entrant et sortant d’Heathrow. De plus, la reine doit enregistrer deux messages – un pour la télévision, un autre pour la radio.

Comme le prince Philip l’a révélé il y a quelques années, chaque fois que l’emplacement choisi était Windsor, il s’agissait de parler en « tranches de 30 secondes » entre les mouvements d’avion. Pas cette année.

Grâce à l’impact désastreux de Covid-19 sur les voyages internationaux, la reine n’a pas été interrompue.