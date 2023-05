Robert Glasper donne le coup d’envoi du festival Force d’une femme de Mary J. Blige

Strength of a Woman Festival & Summit est de RETOUR avec une programmation encore plus importante cette année.

Le jeudi 11 mai 2023, à Atlanta, en Géorgie, Mary J. Blige et Pepsi ont lancé le deuxième festival et sommet annuel Strength of a Woman et ont présenté «Une soirée avec Robert Glasper» avec deux spectacles consécutifs en partenariat avec Nation en direct Urbain.

Artiste et producteur lauréat d’un Grammy et d’un Emmy, Robert Glasper s’est associé au festival et au sommet Strength of a Woman pour offrir une puissante soirée musicale à City Winery Atlanta. Le célèbre pianiste de jazz a combiné ses incroyables compétences au piano avec son esprit naturel, pour une performance divertissante et engageante. La combinaison de ses compétences techniques au clavier et de son timing comique a permis une performance unique et inoubliable.

La foule a loué la capacité de Glasper à mélanger la musique et la comédie de manière transparente et a exprimé son enthousiasme pour le spectacle. Glasper a offert au public une gamme de chansons et d’impressions musicales, y compris des interprétations de « Be Happy » de Mary J. Blige, « The Light » de Common et « Cherish the Day » de Sade. Glasper a également surpris les invités avec une performance spéciale de Luke James et une lecture de poésie de la reine Sheba.

Le festival se poursuivra pendant le week-end, avec des performances de divers artistes, dont Mary J. Blige, Lauryn Hill, Summer Walker, Jodeci, Busta Rhymes, Jeezy, Method Man, Jadakiss, Lucky Daye, Coco Jones, Muni Long et plus . L’incroyable performance comique musicale de Glasper a placé la barre très haut pour le reste du festival. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour du festival!