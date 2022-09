Robert Ferrante, directeur qui a dynamisé “Morning Edition” de NPR, décède à 87 ans

Robert Ferrante, un responsable de la diffusion qui a supervisé la refonte et la croissance de “Morning Edition” de la National Public Radio dans les années 1990, renforçant son opération d’information et enrôlant le producteur Ira Glass et l’humoriste David Sedaris pour des commentaires et des reportages, est décédé le 15 septembre dans un hôpital de Cambridge, Mass. Il avait 87 ans. La cause était des complications d’un accident vasculaire cérébral, a déclaré sa fille, Donna Ferrante-Nuttall.

Dans une carrière de journaliste qui a duré plus de cinq décennies, M. Ferrante a rapporté en direct de Dallas lorsque le propriétaire de la discothèque Jack Ruby a tué l’assassin présidentiel présumé Lee Harvey Oswald en 1963 ; a dirigé la couverture télévisée des émeutes à l’extérieur de la Convention nationale démocrate de 1968 à Chicago; et a aidé à créer des programmes d’affaires publiques innovants dans les années 1970 pour la chaîne de télévision publique de Boston, WGBH.

Il a acquis une notoriété encore plus grande dans les médias dans les années 1980 – en réorganisant le «CBS Morning News», un succès d’audience, et en créant le programme d’information nocturne du réseau «Nightwatch». Lorsqu’il a rejoint NPR en 1989, il a été chargé d’effectuer la même magie.

“Morning Edition” avait travaillé dans l’ombre du programme d’information phare de l’après-midi du réseau, “All Things Considered”. M. Ferrante est crédité de l’avoir transformé au cours des neuf années suivantes en le magazine d’information du matin le plus populaire de la radiodiffusion publique et commerciale.

À NPR, M. Ferrante a fait de la poursuite agressive de l’information une partie d’un programme qui, selon de nombreux témoignages, avait passé une décennie à chercher une identité. La radio publique avait la réputation d’être “tardive et longue”, selon Ellen McDonnell, une productrice principale qui a été la sous-commandante de M. Ferrante et lui a succédé en tant que productrice exécutive lorsqu’il est parti.

On supposait que les auditeurs obtenaient leurs nouvelles difficiles ailleurs et se tournaient vers NPR plus tard pour une longue analyse. Le réseau était largement perçu comme étouffant et obsolète. M. Ferrante, avec son expérience dans l’actualité commerciale, a apporté une nouvelle sensibilité, cultivant un mélange d’actualités dures et de fonctionnalités créatives. Parmi son personnel, il était connu pour son accent bostonien en plein essor et sa capacité à se connecter efficacement avec les journalistes de l’émission.

“C’était un directeur de l’information intelligent et polyvalent”, a déclaré la correspondante des affaires juridiques Nina Totenberg. “Je le tiens responsable du succès de ‘Morning Edition’ et d’être devenu le programme qu’il reste finalement aujourd’hui.”

L’émission, animée par Bob Edwards, avait des producteurs qui allaient et venaient alors qu’elle luttait pour s’implanter. La salle de presse était chaotique et le moral était au plus bas.

“Il est difficile pour les auditeurs de comprendre où nous en étions alors”, a déclaré Adam Clayton Powell III, l’ancien vice-président des nouvelles de NPR, qui a embauché M. Ferrante. “Quand Bob est arrivé, c’était considéré comme un service d’information auxiliaire – quelque chose auquel vous iriez si vous saviez déjà ce qui s’était passé. Nous avons fait des fonctionnalités, mais évidemment nous n’avions pas les ressources dont disposaient les grands réseaux.

Sous M. Ferrante, l’audience de “l’édition du matin” a bondi de 25 % et le soutien financier de la souscription des entreprises a grimpé en flèche. Il a augmenté le temps d’antenne pour les journalistes vedettes émergents tels que Totenberg, Cokie Roberts et Linda Wertheimer.

Il était également ouvert aux nouveaux segments de fonctionnalités. En 1992, M. Ferrante a été approché par Ira Glass, alors un producteur indépendant relativement inconnu, qui avait vu David Sedaris, un nettoyeur professionnel et écrivain en difficulté, se produire dans un club de Chicago. Glass a suggéré de diffuser des commentaires décalés de Sedaris, ce que M. Ferrante a approuvé avec enthousiasme.

La version décalée de Sedaris sur ses expériences en tant que Crumpet, le lutin de Noël du grand magasin, dans un endroit appelé “The Santaland Diaries” a été un succès immédiat. Sedaris est devenu un contributeur mensuel à “Morning Edition”, qui a lancé sa carrière en tant que conférencier populaire et auteur à succès.

Les encouragements de M. Ferrante ont également provoqué un changement brusque dans la carrière de Glass. “Il m’a laissé mettre mes petites expériences radio sur pied et devant des millions de personnes”, a déclaré Glass. “En fait, il m’a poussé à en faire plus. Il les appelait « ornements », qu’il prononçait « ahnaments », et il m’a dit plus d’une fois : « Ira, j’ai une excellente couverture médiatique. Mais j’ai besoin de plus que ça. J’ai besoin d’ahnaments ! Donnez-moi plus de ces ahnaments! ”

Les ornements ont constitué la base de “This American Life”, une émission hebdomadaire basée sur des histoires que Glass a créée en 1995. L’émission a ensuite remporté un prix Pulitzer et plusieurs prix Peabody et est devenue l’une des offres les plus populaires à la radio publique.

En 1999, “Morning Edition” comptait près de 9 millions d’auditeurs quotidiens, tandis que deux piliers de la télévision commerciale – “Today” de NBC et “Good Morning America” ​​d’ABC – comptaient chacun moins de 5 millions de téléspectateurs, a rapporté le Christian Science Monitor, citant Arbitron et Données de Nielsen Media.

M. Ferrante avait quitté NPR un an plus tôt pour devenir producteur exécutif à Boston de l’émission d’information mondiale naissante “The World”, produite par Public Radio International, la BBC britannique et la filiale de radio publique de Boston WGBH.

À son arrivée, “The World” était diffusé par 70 stations dans tout le pays. Au moment où il a pris sa retraite en 2010, le programme a été diffusé sur 300 stations avec une audience quotidienne de 3,2 millions d’auditeurs.

“Il a apporté les normes journalistiques les plus élevées”, a déclaré Lisa Mullins, qui a ancré “The World” pendant le mandat de M. Ferrante, “mais il avait aussi une touche commune qui a attiré les auditeurs américains qui n’avaient pas l’exposition aux nouvelles internationales qu’un public de la BBC. avais. Il nous a laissé nous détendre et prendre plus de risques. Il nous a exhortés à apporter une touche conversationnelle à un genre de nouvelles qui pourraient être lointaines, obscures et difficiles.

Robert Edward Ferrante est né à Boston le 6 octobre 1934 et a grandi à Arlington, Mass. Son père était employé de banque et sa mère possédait et exploitait un salon de beauté. Il a obtenu un baccalauréat en journalisme de l’Université de Boston en 1957 avant de rejoindre WNAC-TV, alors filiale de CBS à Boston.

Il était le directeur des nouvelles de la station en novembre 1963, lorsque le président John F. Kennedy a été assassiné. Il s’est envolé pour Dallas pour couvrir les conséquences et faisait partie d’une foule de journalistes dans la salle de presse voisine lorsque, deux jours après l’assassinat, Ruby s’est précipité en avant et a mortellement abattu Oswald devant une nation stupéfaite qui regardait la télévision en direct. M. Ferrante est immédiatement passé à l’antenne pour rendre compte de la scène chaotique.

Après des arrêts ultérieurs – à KDKA-TV à Pittsburgh et à WBBM-TV à Chicago – M. Ferrante a supervisé la création de programmes d’affaires publiques à WGBH, y compris “Ten O’Clock News”, lauréat d’un Emmy Award. Il est ensuite allé à CBS News.

Le premier mariage de M. Ferrante, avec Anne Basti, s’est soldé par un divorce. En 1998, il épouse Pamela Post. En plus de sa femme, de Cambridge, sa fille, issue de son premier mariage, de Taunton, Mass., les survivants comprennent deux beaux-enfants, Tyler Post de Hingham, Mass., et Whitney Otto de Cambridge ; et huit petits-enfants.