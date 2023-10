Robert F. Kennedy se dirige vers une rupture avec le Parti démocrate

Robert F. Kennedy Jr. semble se diriger vers une rupture avec le parti que sa famille a défini depuis des générations, taquinant qu’il se prépare à abandonner les démocrates dans une annonce « historique » lundi dans laquelle il devrait lancer une campagne présidentielle indépendante contre le président Joe Biden. .

La rupture est réciproque, bien que peu amicale.

Sa campagne pour l’investiture démocrate à la présidentielle, qui a débuté en avril, a évolué d’un simple mécontentement envers les dirigeants des partis à une attaque frontale contre eux ; il prétend maintenant que les responsables démocrates conspirent pour « truquer » les primaires contre lui, citant son mélange familier de demi-vérités et de pures inventions.

Les théories du complot de Kennedy et ses associations avec des personnalités marginales comme Alex Jones ont longtemps fait de lui une sorte de mouton noir dans sa famille, qui par ailleurs reste un vrai bleu. Et son auto-exil imminent le place moins à Camelot que dans le camp de l’ancienne représentante Tulsi Gabbard d’Hawaï, qui a quitté le Parti démocrate après avoir affirmé que des forces néfastes avaient retardé sa propre candidature à la présidentielle en 2020. (Kennedy a suggéré elle pourrait être sa secrétaire d’État.)

Pendant ce temps, les démocrates – dont une minorité importante semblait initialement disposée à négliger ses bagages dans leur recherche d’une alternative à Biden – sont devenus de plus en plus hostiles à Kennedy.

« Il plonge parmi les démocrates », a déclaré Tim Malloy, analyste du sondage non partisan de l’Université Quinnipiac. « Beaucoup d’Américains divertiraient quelqu’un d’un autre parti, et il est très populaire auprès de nombreux républicains. »

Un Quinnipiac enquête le mois dernier, 48 % des républicains ont une opinion favorable de Kennedy et 18 % ne l’aiment pas. Pendant ce temps, seulement 14 % des démocrates lui sont favorables, tandis que 57 % lui sont défavorables. Les indépendants étaient divisés à parts égales.

Dans une vidéo teaser Lors de son annonce lundi à Philadelphie, Kennedy a déclaré qu’il dévoilerait « un chemin vers la Maison Blanche » qui s’attaquerait à la corruption dans « les deux partis politiques » et constituerait un « changement radical dans la politique américaine ».

Il préfigure depuis des semaines une éventuelle candidature indépendante à la Maison Blanche, fixant au 15 octobre la date limite pour la décision et rencontrant le président du Parti libertaire. Sa campagne n’a pas contesté un rapport par le site politique et médiatique Mediaite qu’il annoncera une candidature indépendante, en répondant simplement aux questions avec un lien vers l’événement.

Alors que de nombreux Américains ne sont pas enthousiastes à l’idée d’une éventuelle revanche entre Biden et l’ancien président Donald Trump, on ne sait pas exactement ce que la présence de Kennedy sur le bulletin de vote signifierait pour l’un ou l’autre des candidats.

« Le plafond et le plancher de Trump sont très proches : il a besoin d’un troisième parti pour obtenir plus de 50% », a déclaré Matt Bennett, vice-président exécutif du groupe démocrate modéré Third Way, qui a tiré la sonnette d’alarme sur la possibilité d’un troisième candidat. pour agir comme un spoiler pour Biden. «Ce qui nous inquiète le plus, c’est No Labels, car ils visent le cœur de la coalition anti-Trump, tandis que RFK s’adresse aux marges. Mais de toute façon, c’est très dangereux.

Les alliés proches de Biden ont également exprimé leur inquiétude quant au fait qu’un candidat tiers potentiel pourrait réduire la part des voix de Biden l’année prochaine.

D’autres démocrates disent cependant qu’ils ne sont pas inquiets. C’est d’autant plus remarquable que les démocrates ont tendance à s’inquiéter de tout. Ils pensent que Kennedy est tout aussi susceptible de ronger le soutien de Trump que celui de Biden.

« Les parties de l’électorat qui s’intéressent à Robert Kennedy Jr. ont tendance à provenir de la théorie du complot de Donald Trump », a déclaré dimanche le sénateur Chris Murphy, démocrate du Connecticut, sur MSNBC. « Donc, s’il se présente comme indépendant… je pense que cela pourrait finir par nuire davantage à Donald Trump ou au candidat républicain qu’à Joe Biden. »

On ne sait pas vraiment si Kennedy sera en mesure de se présenter aux élections dans les États clés, ce qui constitue une tâche monumentale sans l’aide d’un grand parti.

L’accès au scrutin pourrait être facilité en s’appuyant sur un tiers existant, et Kennedy pourrait être le bienvenu dans au moins trois.

En juillet, il a assisté à une conférence libertaire à Memphis, Tennessee, où il a rencontré des militants et s’est assis pour déjeuner avec la présidente du Parti libertaire, Angela McArdle, qui a déclaré que les deux hommes étaient convenus de rester en contact s’il changeait d’avis quant à sa candidature comme démocrate.

« C’est certainement un démocrate, mais il est prêt à prendre des risques politiques, à être vulnérable avec des positions controversées », a déclaré McArdle, soulignant ses positions libertaires sur des questions telles que les mandats de vaccination contre le Covid et son opposition au soutien à l’Ukraine. « Il courtise définitivement notre vote, ce que j’apprécie vraiment. »

Un parti tiers plus récent, le Parti populaire, a commandé un sondage qu’il a publié vendredi dans une note affirmant que Kennedy devrait abandonner les démocrates.

« Le Parti démocrate est une impasse pour la campagne de Kennedy », a déclaré le note lit. « Devenir indépendant l’aidera à attirer le soutien de tout le spectre politique, à rassembler une coalition sans précédent et à déclencher un réalignement politique. »

Le Parti Vert pourrait également être un foyer potentiel pour Kennedy, un avocat spécialisé dans l’environnement, surtout après que le philosophe Cornel West a quitté le parti jeudi pour poursuivre sa campagne présidentielle en tant qu’indépendant.

Le Parti Vert recrute activement d’autres candidats possibles, a déclaré l’ancienne candidate Jill Stein, mais elle a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucune communication avec Kennedy ou ses émissaires.

Kennedy a déclaré que le Parti démocrate avait abandonné ses valeurs, et non l’inverse, et a insisté pendant des mois sur sa détermination à le réformer.

Mais ces dernières semaines, il a préparé le terrain pour son départ en affirmant que les machinations du Comité national démocrate visant à « truquer » les primaires contre lui ne lui laissaient pas le choix.

Le DNC n’a pas répondu publiquement aux affirmations de Kennedy et a refusé de commenter lorsque NBC News lui a demandé, mais il ne présente aucune excuse pour son soutien à Biden. Les experts affirment que les affirmations de Kennedy reposent sur une interprétation erronée – intentionnelle ou non – des règles et processus du parti.

« Ils semblent ne pas savoir de quoi ils parlent ou ce qu’ils font », a déclaré Josh Putnam, politologue et chercheur en sciences politiques. expert sur les systèmes principaux des deux parties.

Par exemple, l’affirmation centrale de Kennedy selon laquelle les élites du parti envisagent de l’écarter lors du congrès de l’année prochaine, même s’il remporte le plus de voix, ignore les réformes des superdélégués mises en œuvre après les élections de 2016 pour éviter cette situation précise.

Et sa campagne a affirmé qu’« en 2020, la DNC a créé un nouveau type de délégué : le PLEO » pour l’arrêter, alors que ce type de délégué existait auparavant. depuis 1980.

Même certains démocrates qui désapprouvent avec véhémence la stratégie du parti consistant à faire le tour des wagons autour de Biden affirment que Kennedy est hors de propos.

« Le correctif est là, mais est-ce important pour RFK ? Non », a déclaré un membre de longue date du DNC qui a fréquemment critiqué l’establishment de son parti. « Bobby est réduit à la moitié de ce qu’il était, mais cela dépend de lui, pas du DNC. »

Biden et le DNC ont en fait créé une opportunité pour Kennedy en essayant de priver le New Hampshire et l’Iowa de leur statut de premier primaire du pays, ce qui a conduit à une impasse dans laquelle les États disent qu’ils poursuivront leurs élections, mais Biden pourrait être les règles du parti lui interdisent d’inscrire son nom sur leurs bulletins de vote. Cela laisse une ouverture à un challenger contestataire.

Mais Kennedy n’a organisé que huit événements dans le New Hampshire et cinq dans l’Iowa, selon un décompte de NBC News jusqu’au 24 septembre.

« Il est venu ici pour des arrêts rapides. … Je n’ai certainement pas vu ce que j’appelle une campagne », a déclaré Pete D’Alessandro, un militant progressiste qui a contribué à diriger les deux campagnes du sénateur Bernie Sanders, I-Vt., dans l’Iowa.

Kennedy a organisé 37 événements dans les premiers États combinés, selon le décompte, soit moins que les candidats du côté républicain, comme l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy et le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui en ont chacun organisé plus de 90.

Un militant progressiste qui a cofondé un groupe exhortant Biden à abandonner – il a manifesté devant une réunion du DNC par des températures glaciales en février dernier – a déclaré que Kennedy avait gaspillé une opportunité d’exploiter le mécontentement de la gauche.

« Il y a certainement un appétit pour une alternative à Biden, mais il n’est pas acceptable », a déclaré Norman Solomon, co-fondateur de Écartez-vous Joe ! et Action Racines. « Plus les gens en apprennent sur Kennedy, plus l’enthousiasme des démocrates s’estompe. »

Solomon a déclaré que Kennedy avait encore aliéné les gauchistes en brouillant sa position sur l’avortement, déclarant qu’il le ferait. extrêmement pro-israélien (après avoir été enregistré à plusieurs reprises en train de faire des commentaires vu comme antisémitique) à une époque de sympathie croissante pour les Palestiniens de gauche et de promesse de réprimer immigration sans papiers.

« Idéologiquement, il est partout sur la carte », a déclaré Solomon. « C’est difficile de voir où il se trouve. »

Pourtant, les sondages montrent que jusqu’à 10 % des démocrates déclarent qu’ils voteraient pour Kennedy lors d’une primaire et que certains le suivraient.

Rachelle Bowser, 36 ans, rédactrice basée à Pittsburgh, était devenue désillusionnée par la politique avant de découvrir la campagne de Kennedy sur Reddit. Elle a ensuite créé un groupe Discord pour ses partisans et organise désormais des soirées pour la campagne.

« J’ai toujours été un démocrate progressiste. Toujours inscrite comme démocrate », a-t-elle déclaré. « Mais j’ai l’impression que le Parti démocrate est largement soutenu par des lobbyistes, et il est difficile pour eux de nous dire qu’ils vont apporter des changements alors qu’ils sont sur la liste des salariés. »

Elle a déclaré que « beaucoup de gens se sentent politiquement sans abri » ces jours-ci et recherchent des alternatives.

« Je le suivrais ; Je voterais indépendant », a-t-elle ajouté. « Je ne suis pas fidèle à la marque du Parti démocrate. »