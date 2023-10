Robert F. Kennedy Jr. se présentera à la présidence en tant qu’indépendant et non démocrate

WASHINGTON — Robert F. Kennedy Jr. a déclaré qu’il abandonnerait sa candidature à l’investiture démocrate à la présidentielle et se présenterait plutôt à la Maison Blanche en tant qu’indépendant.

Kennedy se déplacerconfirmé par NBC, augmente les chances qu’il joue un spoiler aux élections de 2024.

Kennedy a annoncé sa rupture avec le parti national démocrate lors d’un événement à Philadelphie lundi.

« Comment allons-nous gagner contre les intérêts établis de Washington ? Ce n’est pas en respectant les règles de la corruption que les pouvoirs corrompus et les intérêts particuliers ont truqués pour nous maintenir sous leur emprise », a déclaré Kennedy dans un communiqué. vidéo publié vendredi, taquinant son « annonce majeure ».

Il y dénonçait ce qu’il qualifiait de « corruption » au sein de « la direction des deux partis politiques ».

Son défunt père, le sénateur Robert Kennedy de New York, et son défunt oncle, le président John F. Kennedy, sont des icônes du parti démocrate.

Ce changement intervient alors que Kennedy est loin derrière le président Joe Biden dans les sondages nationaux auprès des électeurs démocrates, à un peu plus d’un an des élections de 2024.

Outre le statut de président sortant de Biden, qui rend très difficile toute contestation au sein du parti, Kennedy a également des opinions qui le mettent en contradiction avec la majorité des électeurs démocrates.

Kennedy a d’abord attiré l’attention politique nationale pour avoir poussé des complots anti-vaccins sans fondement pendant la pandémie de COVID-19. Mais il s’oppose également à l’aide américaine à l’Ukraine alors que le pays se défend contre l’invasion russe.

Des positions comme celles-ci ont contribué à faire aimer Kennedy à personnalités de premier plan d’extrême droite, qui s’alignent généralement sur l’ancien président Donald Trump.

En juillet, alors que Kennedy se présentait encore comme démocrate, l’ancien président lui a fait des éloges. « C’est un gars très intelligent », a déclaré Trump à Fox Business. « Et il a un peu touché une corde sensible. Et beaucoup de démocrates que je connais veulent voter pour lui. »

Alors que les sondages montrent de plus en plus que Trump est de plus en plus susceptible de remporter la primaire présidentielle républicaine, la perspective d’un candidat indépendant dirigé par Kennedy devient de plus en plus probable. vu par la Maison Blanche comme une menace potentiellement sérieuse pour La réélection de Biden.

L’ancienne sénatrice Hillary Clinton, ancienne candidate démocrate à la présidentielle, a averti Biden plus tôt ce mois-ci à la Maison Blanche de ne pas sous-estimer l’impact potentiel d’une contestation par un tiers sur une course à deux. NBC News a rapporté.

Parti Vert La candidate Jill Stein est largement considérée comme ayant réduit le soutien à Clinton en 2016 dans les principaux États du Midwest, ce qui pourrait faire pencher l’élection en faveur de Trump.