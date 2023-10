Robert F. Kennedy Jr. se présentera à la présidence en tant qu’indépendant et abandonnera sa candidature aux primaires démocrates

PHILADELPHIE (AP) — Robert F. Kennedy Jr., avocat environnemental de longue date et militant anti-vaccin, a déclaré lundi qu’il se présenterait à la présidence en tant qu’indépendant et qu’il abandonnerait sa candidature aux primaires démocrates, ajoutant ainsi une ride à une course de 2024 en vue d’une probable revanche entre le président. Joe Biden et l’ancien président Donald Trump.

Kennedy, membre de l’une des familles démocrates les plus célèbres en politique, menait une campagne primaire de longue haleine et bénéficie de meilleures notes favorables parmi les républicains que parmi les démocrates. Il n’est pas clair si le soutien du Parti républicain se traduirait par des élections générales alors que Kennedy se présenterait également contre Trump. Les alliés de Biden et de Trump se sont parfois demandé si Kennedy serait un spoiler contre leur candidat.

Jusqu’à présent, les alliés de Biden ont rejeté la campagne primaire de Kennedy comme étant peu sérieuse. Invité à commenter sa potentielle candidature indépendante, un porte-parole du Comité national démocrate a répondu avec un emoji au ciel.

En attendant les remarques de Kennedy lundi, des centaines de partisans se sont rassemblés au Independence Mall de Philadelphie, un endroit approprié pour le lancement. Les pancartes de campagne annonçaient un nouveau slogan potentiel : « Déclarez votre indépendance ».

Parmi les fans de Kennedy dans la foule se trouvaient plusieurs électeurs qui ont déclaré qu’ils ne s’identifiaient pas comme démocrates ou républicains et considéraient Kennedy comme un révélateur de vérité et une bouffée d’air frais.

« Il raconte comment c’est », a déclaré Julia Hill, une étudiante de 23 ans originaire du New Jersey. « Il n’a pas l’air d’un homme politique. »

D’autres partisans, comme Brent Snyder, un vétéran handicapé du sud de Philadelphie, ont déclaré qu’ils avaient voté pour Trump dans le passé mais qu’ils cherchaient un changement.

« Ces dernières années, j’ai remarqué que le Parti républicain s’orientait dans une direction qui ne me plaisait pas », a déclaré Snyder. «Je ne suis pas d’accord avec tout ce qui arrive à Trump, mais je pense qu’il a actuellement plus de bagages que ce dont son pays a besoin. La division actuelle est tout simplement terrible. Nous avons besoin de quelqu’un pour rassembler les deux parties et nous faire travailler.

L’annonce de lundi intervient moins d’une semaine après que le militant progressiste Cornel West a abandonné sa candidature au Parti Vert en faveur d’une candidature indépendante à la Maison Blanche. Pendant ce temps, le groupe centriste No Labels s’emploie activement à garantir l’accès au scrutin pour un candidat qui n’a pas encore été nommé.

Kennedy a passé des semaines à accuser le DNC d’avoir « truqué » la primaire du parti contre lui et à le menacer d’envisager des alternatives.

Dans des courriels et des vidéos de campagne, il a fustigé la décision du DNC de ne pas organiser de débats entre Biden et d’autres candidats et a dénoncé le projet du comité de donner à la Caroline du Sud plutôt qu’à l’Iowa ou au New Hampshire la première place du calendrier primaire de ce cycle électoral.

« S’ils me bloquent, je vais examiner toutes les options », a-t-il déclaré en septembre lors d’un barbecue organisé dans le New Hampshire par l’ancien sénateur républicain Scott Brown.

Des influenceurs d’extrême droite et anti-vaccin proches de Kennedy ont également envoyé des signaux forts sur les réseaux sociaux suggérant qu’il devrait ou va quitter le Parti démocrate. Le mois dernier, Joseph Mercola, un médecin anti-vaccin influent allié à Kennedy, a mené un sondage sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, demandant si Kennedy devait quitter le parti.

Alors que Kennedy s’identifie depuis longtemps comme démocrate et invoque fréquemment son défunt père, le sénateur Robert F. Kennedy, et son oncle le président John F. Kennedy pendant la campagne électorale, il a noué des relations étroites avec des personnalités d’extrême droite ces dernières années. Il est apparu sur une chaîne dirigée par le théoricien du complot de Sandy Hook, Alex Jones, et a été la tête d’affiche de la tournée ReAwaken America, la tournée nationaliste chrétienne organisée par l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn.

Les sondages montrent que beaucoup plus de Républicains que de Démocrates ont une opinion favorable de Kennedy. Il a également obtenu le soutien de certains conservateurs d’extrême droite pour ses opinions marginales, notamment sa méfiance exprimée à l’égard des vaccins contre le COVID-19, dont des études ont montré qu’ils sont sûrs et efficaces contre les maladies graves et la mort.

L’organisation anti-vaccin de Kennedy, Children’s Health Defense, a actuellement un procès en cours contre un certain nombre d’agences de presse, parmi lesquelles Associated Press, les accusant d’avoir violé les lois antitrust en prenant des mesures pour identifier la désinformation, notamment sur le COVID-19 et le COVID-19. vaccins. Kennedy a pris congé du groupe lorsqu’il a annoncé sa candidature à la présidence, mais il est répertorié comme l’un de ses avocats dans le procès.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Michelle Smith et Will Weissert ont contribué à ce rapport.

___

L’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées pour améliorer sa couverture explicative des élections et de la démocratie. Pour en savoir plus sur l’initiative démocratique d’AP, cliquez ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Ali Swenson, Associated Press