Robert F. Kennedy Jr. met fin à la candidature démocrate à la présidentielle et lance une campagne indépendante

Robert F. Kennedy Jr. a déclaré son « indépendance du Parti démocrate » lundi à Philadelphie, mettant fin à sa campagne pour l’investiture démocrate à la présidentielle et lançant une campagne indépendante qui, selon lui, vise à combler le fossé politique, qu’il a décrit comme une fiction d’un établissement corrompu.

« J’ai l’intention d’arracher les rênes du pouvoir aux deux partis et de lui donner le peuple américain », a-t-il déclaré, comparant les Républicains et les Démocrates à des adolescents qui se disputent le volant d’une voiture incontrôlable, mais tous deux suivant un GPS programmé. par les lobbyistes.

«Cette haine que nous avons les uns envers les autres est orchestrée», a poursuivi Kennedy, tout en passant à une métaphore médiévale. « Mon travail… consiste à unifier les Américains. Ensuite, nous franchirons tous ensemble les murs du château.

Kennedy a eu du mal à gagner du terrain lors de la primaire démocrate, même si les électeurs expriment le désir qu’un plus jeune prenne la bannière du parti du président Joe Biden. Ses opinions sur des questions telles que les vaccins et l’avortement l’ont laissé en dehors du courant dominant démocrate.

Une foule d’environ 1 000 personnes s’est rassemblée par une journée ensoleillée d’automne pour entendre Kennedy parler devant l’Independence Hall, où la Déclaration d’Indépendance a été signée. Certains portaient des costumes et des cravates, d’autres des t-shirts Kennedy faits maison, des chapeaux et des boutons et au moins une cape faite sur mesure. Une pancarte indiquait : « Je veux Camelot », une référence à la mythique dynastie Kennedy.

« Il y a eu des candidats contestataires auparavant, mais aucun d’entre eux ne comprend réellement comment faire le travail », a-t-il déclaré. « Cette fois, les indépendants vont gagner. »

Kennedy a déclaré que le moment était venu, citant le nombre croissant d’Américains qui disent aux sondeurs qu’ils en ont assez des deux partis – un nombre record de 63 % déclarent que les Républicains et les Démocrates font « un si mauvais travail » pour représenter l’Amérique qu’« un troisième grand parti est présent ». nécessaire », selon un nouvelle enquête Gallup.

Pourtant, Kennedy fait face à de grandes difficultés. Le candidat indépendant à la présidentielle le plus performant du siècle dernier, Ross Perot en 1992, n’a remporté que 19 % du vote populaire, ce qui s’est traduit par zéro vote au collège électoral, puisque le vainqueur de chaque État recueille toutes les voix qui déterminent réellement qui remportera l’élection. Maison Blanche.

Compte tenu de cette réalité, les démocrates craignent qu’un troisième candidat sur le bulletin de vote ne soit un spoiler pour Biden, même si les sondages montrent que les républicains aiment Kennedy plus que les démocrates.

« Les trois quarts des Américains pensent que Biden est trop instruit pour gouverner efficacement », a déclaré Kennedy, avant de souligner que l’ancien président Donald Trump, le candidat probable du Parti républicain, fait face à de multiples inculpations pénales.

« Mon intention est de tout gâcher pour eux deux », a déclaré Kennedy.

Le descendant de la première famille de la politique démocrate a déclaré qu’il était « très douloureux » pour lui de quitter le parti de ses oncles (l’un était président, un autre sénateur), son père (ancien procureur général et sénateur), son grand-père (ambassadeur) et son arrière-grand-père. grand-père (l’un était maire et membre du Congrès, un autre conseiller municipal) et rompre avec leur « dynastie politique ».

Le reste de la famille Kennedy, dont la plupart restent des démocrates engagés, a généralement critiqué la campagne de « Bobby », mais il a pris le temps de mentionner les noms de plusieurs Kennedy et Shrivers présents.

Mais Kennedy a déclaré que cette rupture était nécessaire parce que les démocrates se sont égarés et que se libérer de tout parti est le seul moyen de surmonter le tribalisme totalisant de la politique contemporaine et la paralysie qu’il a provoquée.

Kennedy a lancé sa campagne pour l’investiture démocrate à la présidentielle en avril à Boston, un lieu associé à sa célèbre famille, mais il a choisi un symbolisme différent pour l’annonce de lundi, qui a été faite devant une grande banderole sur laquelle on pouvait lire : « KENNEDY 24 — DÉCLAREZ VOTRE INDÉPENDANCE. .»

Il a déclaré que lui et son « mouvement populiste qui défie la division gauche-droite » déclaraient leur indépendance vis-à-vis des entreprises, de Wall Street, des pollueurs et d’une politique polarisante. Il a parfois semblé faire écho à Trump, affirmant qu’il romprait avec « les médias mercenaires qui sont là pour renforcer toutes les orthodoxies corporatives de leurs annonceurs ».

« Il va être très difficile pour les gens de dire si mon gouvernement est de droite ou de gauche. Est-ce de droite ou de gauche de soutenir les petites exploitations ? Est-il bon ou gauche de sortir notre pays du bord de la guerre avec la Russie ? Est-ce la droite ou la gauche d’avoir un système électoral totalement sécurisé où l’on sait que chaque vote comptera ? dit Kennedy. « Tant que nous restons enfermés dans ces débats habituels, les deux partis restent souvent aveugles aux solutions de bon sens. »

Et Kennedy – qui lutte depuis des décennies avec les médias et d’autres institutions fondées sur des faits à propos de ses théories du complot sur les vaccins et la technologie – s’en est pris à la presse car, selon lui, elle sous-estimait ses perspectives et semait la division politique.

L’annonce de Kennedy selon laquelle il serait indépendant de « tout parti » a également mis fin aux spéculations selon lesquelles il rejoindrait le Parti libertaire, dont il a rencontré le président cet été, ou le Parti vert, que les démocrates accusent en partie d’avoir gâché les élections de 2000 et 2016.

Cela signifie que le scrutin de novembre prochain pourrait être chargé. En plus des deux candidats des principaux partis et de deux des tiers partis établis, deux indépendants bien connus sont actuellement en lice – Kennedy et le philosophe Cornel West – ainsi que l’ajout possible d’un candidat centriste No Labels.

Pourtant, se présenter aux élections dans les 50 États est un défi de taille sans l’aide d’un parti. Et à plus d’un an de l’échéance, plusieurs candidats pourraient mettre fin à leur candidature avant le jour du scrutin.