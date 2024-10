Robert F. Kennedy Jr. joue dans une nouvelle publicité pro-Trump pour un groupe catholique

Le scoop

Robert F. Kennedy, Jr. est la vedette d’un nouvel achat publicitaire de 250 000 $ du groupe conservateur CatholicVote, destiné aux électeurs catholiques de Pennsylvanie, avec une extension prévue à d’autres États.

Dans le spot téléviséfourni pour la première fois à Semafor, le candidat tiers devenu substitut de Trump parle de sa propre foi, puis dit qu’il soutient le candidat républicain parce qu’il « prendra des mesures audacieuses sur l’économie, à la frontière et pour restaurer la santé des enfants. » Il critique le Parti démocrate, mais pas Kamala Harris par son nom – et il ne mentionne pas l’avortement, les questions LGBTQ ou les débats sur les exemptions religieuses pour les prestataires de soins de santé, qui ont tous été discutés récemment par les républicains en campagne.

« Les catholiques ne sont pas d’accord sur de nombreuses questions, mais nous devons trouver un moyen d’aimer nos enfants plus que de nous détester les uns les autres », dit Kennedy.

Le président de CatholicVote, Brian Burch, a déclaré à Semafor qu’il été en contact avec Kennedy pendant des mois, avant et après l’approbation de Trump, discutant de leurs positions sur l’avortement. Kennedy, a-t-il déclaré, a convenu que « nous devons dépenser autant d’argent pour aider les femmes à choisir de garder leur enfant que pour les aider à avorter ».

Kennedy est resté en conflit sur les questions de « l’autonomie corporelle » autour de l’avortement ; ces questions faisaient partie intégrante de sa position de changement de carrière contre les vaccinations obligatoires. Mais il était convaincu par l’idée d’aider Trump à séduire les catholiques des États swing.

Le point de vue de David

Les républicains ont décrit la campagne Harris et le Parti démocrate comme anti-chrétiens et anti-catholiques toute l’année, et ont intensifié leurs critiques après que Harris ait envoyé une vidéo au dîner d’Al Smith, au lieu d’y assister en personne. (Kennedy et son épouse Cheryl Hines étaient présents.) Kennedy a fait campagne pour Trump, souvent aux côtés du démocrate devenu républicain Tulsi Gabbard, avec le genre d’électeurs anti-establishment frustrés qui ont été attirés par sa propre campagne présidentielle. Son appel n’est généralement pas centré sur les questions de foi.

Mais c’est la première publicité télévisée, avec de l’argent derrière, dans laquelle Kennedy défend la cause de Trump. L’absence de toute ligne sur l’avortement dans la publicité de 60 secondes est remarquable – des sondages ont révélé que cette question aidait les démocrates, même parmi les catholiques auto-identifiés. Le message est plus subtil, s’appuyant sur plus de 60 ans de sentiments chaleureux de la part des catholiques démocrates à l’égard des Kennedy.

Notable