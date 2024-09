Robert F. Kennedy Jr. fait l’objet d’une enquête pour avoir collecté des baleines mortes

GLENDALE, Arizona (AP) — Une agence fédérale chargée de l’application de la loi a confirmé avoir ouvert une enquête sur Robert F. Kennedy Jr. après avoir prétendument coupé la tête d’une baleine morte et l’avoir ramenée chez lui il y a vingt ans.

L’ancien candidat indépendant à la présidence a révélé l’enquête samedi alors qu’il faisait campagne à l’extérieur de Phoenix pour Donald Trump.

La fille de Kennedy a rappelé l’incident de la baleine dans une interview accordée en 2012 à Magazine Ville et Campagnequi a récemment refait surface et a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Kathleen Kennedy a déclaré que lorsqu’elle avait 6 ans, son père a appris qu’une baleine morte s’était échouée sur le rivage. Il a pris une tronçonneuse, a coupé la tête de la baleine et l’a attachée au toit de leur minivan pour un trajet de cinq heures jusqu’à la maison.

« À chaque fois que nous accélérions sur l’autoroute, le jus de baleine s’écoulait par les vitres de la voiture, c’était la chose la plus nauséabonde au monde », se souvient Kathleen Kennedy. « Nous avions tous des sacs en plastique sur la tête avec des trous pour la bouche, et les gens sur l’autoroute nous faisaient des doigts d’honneur, mais c’était tout à fait normal pour nous. »

Un porte-parole du Service national des pêches maritimes a confirmé lundi que les autorités enquêtaient mais a refusé de donner plus de détails, invoquant une politique interdisant de commenter les enquêtes en cours. L’agence, qui fait partie de la National Oceanic and Atmospheric Administration, applique les lois fédérales, notamment la loi sur la protection des mammifères marins et la loi sur les espèces en voie de disparition.

Kennedy a déclaré à une foule de partisans de Trump à Glendale, en Arizona, qu’il avait reçu une lettre « disant qu’ils enquêtaient sur moi pour avoir collecté un spécimen de baleine il y a 20 ans ».

Sans confirmer ni nier qu’il avait pris la tête de baleine coupée, Kennedy a déclaré que le délai pour porter plainte était dépassé depuis longtemps. Il a laissé entendre, sans preuve, que l’enquête était liée à son soutien à Trump.

Kennedy a refusé à plusieurs reprises de donner plus de détails sur l’enquête lorsqu’il a été interrogé par les journalistes après sa comparution, affirmant que les médias ne voulaient lui parler que de « ragots absurdes ».

« Je ne suis pas intéressé à alimenter ce sujet dans les médias grand public », a déclaré Kennedy.

La carcasse de baleine est le dernier épisode bizarre impliquant Kennedy et un animal mort.

Le mois dernier, Kennedy a déclaré qu’il une fois récupéré un ours tué par un automobiliste et abandonné dans Central Park à New York avec un vélo dessus, déclenchant un mystère qui a consumé la ville il y a dix ans.