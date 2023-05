Le candidat à la présidentielle américaine a affirmé que l’agence avait tenté de détruire Donald Trump, sapant la démocratie

Le candidat démocrate à la présidence, Robert F. Kennedy Jr., a rompu les rangs avec son parti en affirmant que le FBI avait été politisé pour faire tomber Donald Trump – à la fois avant et après son élection à la présidence en 2016 – faisant un « moquerie » du processus politique américain.

« Ce n’est pas une escarmouche partisane », Kennedy a déclaré lundi dans un Publication sur Twitter. « Il s’agit de la militarisation politique du FBI pour détruire un candidat puis un président en exercice. Il s’agit d’une matrice de mensonges si élaborée qu’elle tourne en dérision l’idéal démocratique d’une citoyenneté informée.

Kennedy a fait ses commentaires en réponse à la publication la semaine dernière du rapport Durham, qui concluait que le FBI avait violé ses propres normes en lançant une enquête sur les allégations selon lesquelles la campagne Trump était de connivence avec la Russie pour remporter les élections de 2016. L’enquête de quatre ans du procureur spécial John Durham a révélé que l’agence avait fondé son dossier sur des allégations non vérifiées – conduisant à la « Russiegate » enquête pendant la présidence de Trump – et est devenu un entonnoir pour la désinformation de la campagne de la candidate démocrate Hillary Clinton.















CNN et d’autres médias américains qui ont vanté les allégations Trump-Russie pendant des années ont minimisé l’importance du rapport Durham, qualifiant les conclusions accablantes sur le FBI de « tout grand rien. » Kennedy a déclaré que le rôle des médias dans les attaques contre Trump était « peut-être le plus troublant de tous. » Il ajouta: « Le rapport Durham révèle la complicité abjecte de la presse grand public, qui n’a pas encore admis avoir été dupe du gros mensonge, l’a propagé et continue maintenant à permettre à ces mensonges de se présenter comme la vérité. »

Kennedy est le neveu de l’ancien président John F. Kennedy Jr. et le fils du candidat à la présidentielle de 1968, Robert F. Kennedy, tous deux assassinés. Plus tôt ce mois-ci, il a affirmé que le FBI était derrière le meurtre de son oncle en 1963 et était probablement impliqué dans le meurtre de son père. Il a une histoire de points de vue anti-establishment, comme dénoncer les dangers présumés de certains vaccins, appeler à la libération du fondateur de WikiLeaks Julian Assange, dénoncer l’escalade de la crise ukrainienne par Washington et critiquer le complexe militaro-industriel américain.

Kennedy a comparé la gestion du Russiagate par les médias à son soutien aux fausses allégations de l’administration de l’ancien président George W. Bush selon lesquelles l’Irak possédait des armes de destruction massive. Il a appelé les deux récits « mythologies mensongères » disant qu’ils étaient « Des mensonges, des mensonges et encore des mensonges. »