Robert F. Kennedy Jr. demande à la Cour suprême de l’aider à aider Trump

Bienvenue à nouveau, date limite : lecteurs de la newsletter juridique. La Cour suprême n’a pas tenu d’audience cette semaine, mais a rejeté La demande de recours juridique de Michael Cohen en cas de représailles pendant celui de Donald Trump présidence. Pendant ce temps, Robert F. Kennedy Jr. veut les juges pour l’éloigner des scrutins des États swing alors qu’il cherche à aider Trump, qui a dit il licencierait le conseiller spécial Jack Smith « dans les deux secondes » s’il gagnait le jour du scrutin – dans 11 jours maintenant.

L’appel de Cohen a été rejeté avec un tas d’autres personnes dans la routine du lundi liste de commandes. Cela signifie que Trump et ses coaccusés civils potentiels ne feront pas face au procès de Cohen pour l’avoir enfermé. en réponse à dénoncer le président de l’époque. Comme Les signaux de Trump un second mandat rempli de revanche, les juges ont rejeté l’appel malgré les universitaires et les anciens responsables fédéraux avertissant que bloquer le procès de Cohen « envoie un signal clair aux acteurs fédéraux que les critiques du gouvernement peuvent être punis sans répercussion pour avoir exercé leurs droits constitutionnels ».

Droits de RFK Jr. font l’objet de son appel d’urgence pour se retirer du scrutin du Wisconsin. L’ancien candidat indépendant qui a suspendu sa campagne et soutenu Trump fait valoir devant les juges qu’il est injuste de le garder (même s’il vient de leur a demandé, sans succèspour être sur le bulletin de vote de New York). Nous pouvons apprendre la semaine prochaine si la Haute Cour injecte le chaos dans la course à l’État sur le champ de bataille où le vote anticipé a été déjà commencé.

Trump veut éviter la prison. Cette réalité s’est accentuée cette semaine lorsque le candidat républicain à la présidentielle a déclaré à l’animateur de radio Hugh Hewitt qu’il peut rapidement le procureur spécial qui le poursuit dans ses deux affaires fédérales. Les affaires d’ingérence électorale et de documents classifiés sont toujours en cours de procès, la première étant de retour au tribunal de première instance et le licenciement de ce dernier fait l’objet d’un appel par Smith. Mais l’accusé pourrait bientôt obtenir le pouvoir de les faire disparaître tous les deux.

Le juge qui a rejeté l’affaire des documentsAileen Cannon, pourrait être en lice pour une grosse promotion. ABC News a rapporté que la personne nommée par Trump qui a licencié Le cas de Trump (qui a motivé l’appel de Smith) pourrait être notre prochain procureur général. En plus de souligner les enjeux d’un second mandat de Trump, la nouvelle a renforcé les motion de récusation de la tentative présumée d’assassinat de Trump, Ryan Wesley Routh. Cherchant à empêcher le juriste favorable à Trump de s’occuper de son cas, les avocats de Routh a écrit ça« Si M. Trump devenait à nouveau président, il aurait le pouvoir d’élever Votre Honneur à une cour d’appel fédérale (y compris la Cour suprême des États-Unis) ou à des postes de haut rang au sein du pouvoir exécutif ».

L’incitation de Cannon pourrait également renforcer la possibilité de la démarrer de l’affaire des documents de Trump. Mais d’abord, nous devons voir comment la cour d’appel fédérale se prononcera sur L’offre de Smith pour le rétablir et si et comment la Cour suprême interviendra. Autrement dit, si l’affaire existe toujours au moment où elle en arriverait à ce point. Une fois de plus, tout dépend des élections imminentes.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com