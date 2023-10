Robert F. Kennedy Jr. déclare sa candidature indépendante à la présidentielle de 2024 et récolte des millions supplémentaires

Robert F. Kennedy Jr. a abandonné la candidature démocrate à la présidentielle et a déclaré sa candidature indépendante afin de combler les divisions politiques américaines.

Le super-PAC American Values ​​2024 a collecté 17 millions de dollars pour soutenir la campagne de Kennedy, avec des attentes de financement supplémentaire après l’annonce.

L’entrée de Kennedy dans la course à 2024 pourrait attirer les voix de Biden et de Trump, faisant de lui un acteur important dans une élection très disputée.

Robert F. Kennedy Jr, avocat environnemental, militant anti-vaccin et fils de l’ancien sénateur, a annoncé lundi à Philadelphie qu’il abandonnait sa candidature à la présidence du Parti démocrate et qu’il se présenterait comme indépendant.

Kennedy a cherché à se présenter comme un rassembleur et une voix pour les électeurs qui en ont assez des divisions partisanes et du vitriol aux États-Unis, les qualifiant d’obstacle à l’amélioration du pays.

« Les gens m’arrêtent partout, dans les aéroports, les hôtels et dans la rue. Et ils me rappellent que ce pays est prêt pour un changement historique… Je suis ici aujourd’hui, je suis ici pour me déclarer candidat indépendant », a déclaré Kennedy. » a déclaré une foule de plusieurs centaines de personnes rassemblée devant le National Constitution Center.

American Values ​​2024, un super-PAC soutenant le candidat, a récolté 17 millions de dollars, a déclaré à Reuters son co-fondateur Tony Lyons lors de l’événement, soit une augmentation par rapport aux 10 millions de dollars annoncés en juillet. Il s’attend à 10 millions de dollars supplémentaires après l’annonce, a-t-il déclaré.

L’annonce de Kennedy complique la course en 2024 vers une revanche entre le président Joe Biden, un démocrate, et l’ancien président Donald Trump, le favori républicain dans les sondages d’opinion. Les deux restent impopulaires auprès d’une grande partie du public américain.

Les frères et sœurs de Kennedy – Kerry Kennedy, Rory Kennedy et Joseph Kennedy II – ont dénoncé lundi la candidature de leur frère dans un communiqué :

« Bobby porte peut-être le même nom que notre père, mais il ne partage pas les mêmes valeurs, la même vision ou le même jugement. L’annonce d’aujourd’hui est profondément attristée pour nous. »

Pourrait attirer les voix de Biden et de Trump

La combinaison de soutiens aux poches bien garnies, d’un nom célèbre et d’un manque d’enthousiasme pour Trump ou Biden pourrait donner du poids à sa campagne, ont déclaré des stratèges politiques.

Il pourrait obtenir le soutien d’environ un électeur américain sur sept, selon un sondage Reuters/Ipsos publié la semaine dernière, et retirer les voix de Biden et de Trump. Les candidats tiers n’ont pas réussi à remporter les élections présidentielles américaines, mais ils ont joué un rôle majeur dans la sélection des vainqueurs.

Lors d’une réunion du Comité national démocrate à Saint-Louis la semaine dernière, les fidèles du parti se sont montrés à la fois dédaigneux et inquiets.

« En dehors de son nom, qu’a-t-il ? Il est un anathème pour l’héritage de sa famille. C’est en quelque sorte une honte », a déclaré Ken Martin, chef du parti démocrate du Minnesota.

D’autres ont exprimé leur prudence.

Charles Wilson, président du Parti démocrate de Washington DC, a déclaré :

Ce sera une course très, très serrée, donc chaque vote compte. Nous ne pouvons pas aborder cette élection avec des lunettes roses.

De nombreux démocrates soulignent également les défis auxquels sont confrontés les candidats indépendants pour participer aux élections générales dans de nombreux États, comme la collecte de dizaines de milliers de signatures.

« C’est un énorme défi. Les deux principaux partis ont rendu impossible l’inscription de candidats tiers sur le bulletin de vote », a déclaré Diane Sare, candidate indépendante au Sénat américain à New York, présente à l’annonce de Kennedy.

La campagne Trump et le Comité national républicain n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Brian Noble est un vétéran de l’armée de 42 ans qui a servi pendant la guerre en Irak et qui est devenu cynique à l’égard de la politique américaine. Il a voté pour le président Barack Obama en 2008, mais n’a pas été élu à chaque élection consécutive. Il est tellement engagé dans la course à Kennedy qu’il est venu en voiture depuis l’Alabama pour assister à l’annonce lundi.

« Je crois qu’il dit la vérité », a déclaré Noble.