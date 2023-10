Robert F. Kennedy Jr. annonce sa candidature à la présidence... en tant qu'indépendant – Twitchy

Comme prévu, Robert Kennedy Jr. a annoncé aujourd’hui sa candidature à la présidence dans Independent. Au départ, il semblait qu’il jouerait dans le cadre du DNC, mais une fois que celui-ci a refusé ne serait-ce que d’autoriser un débat, il semble qu’il se lance seul.

Immédiatement, Ronna McDaniel, présidente du GOP, a publié une réponse.

RFK Jr. ne peut cacher son soutien à Hillary, son soutien au Green New Deal, sa lutte contre le pipeline Keystone et son éloge des hausses d’impôts d’AOC – il est un libéral typique et les électeurs ne seront pas dupes. pic.twitter.com/eRLowQ22bG

– Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) 9 octobre 2023