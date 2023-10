Robert F Kennedy Jr annoncé comme conférencier lors d’un événement d’extrême droite sur CPAC

Robert F Kennedy Jr, l’avocat, théoricien du complot et taon politique qui devrait transformer la semaine prochaine sa candidature à l’investiture démocrate à la présidentielle en une campagne indépendante, a été annoncé vendredi comme conférencier lors d’un événement organisé par la Conférence d’action politique conservatrice d’extrême droite. , ou CPAC.

« Robert F Kennedy Jr a une voix unique en faveur du définancement de la bureaucratie militarisée et pour garantir le droit constitutionnel à la liberté médicale », a déclaré le président de CPAC, Matt Schlapp.

Kennedy, 69 ans, prendra la parole au CPAC Investor Summit to Save America, à Las Vegas, Nevada, du 18 au 21 octobre. Vivek Ramaswamy, l’investisseur en biotechnologie qui a obtenu des résultats étonnamment solides lors de la primaire républicaine, prendra également la parole.

Kennedy est issu d’une célèbre famille politique américaine – le fils de l’ancien procureur général américain Robert F Kennedy et le neveu du président John F Kennedy. Il s’est bâti une réputation publique en tant qu’avocat et militant environnemental, mais est désormais devenu un éminent militant anti-vaccin, en particulier pendant la pandémie de Covid-19.

L’affirmation selon laquelle les Chinois et les Juifs ashkénazes bénéficieraient d’une plus grande immunité contre le Covid a suscité une énorme controverse. Il en a été de même pour une comparaison entre les mandats gouvernementaux en matière de santé publique et les lois de l’Allemagne nazie, en invoquant le nom d’Anne Frank. Le mois dernier, Kennedy a réitéré une théorie du complot sur les attentats du 11 septembre à New York.

Kennedy a voté relativement fortement contre Joe Biden, le président démocrate sortant. Cependant, n’ayant pratiquement aucune chance de remporter l’investiture, l’annonce par Kennedy d’une candidature indépendante a été retardée la semaine dernière. L’annonce est ensemble pour Philadelphie lundi.

Les sondages montrent qu’un candidat tiers pourrait potentiellement retirer les voix de Joe Biden et de Donald Trump, le challenger attendu du président dans ce qui serait une compétition entre des candidats vieillissants et impopulaires.

Cette semaine, un sondage Reuters-Ipsos a montré que Kennedy « pourrait obtenir le soutien d’environ un électeur américain sur sept ».

Certains observateurs pensent que Biden subira probablement des dommages encore plus graves de la part d’un candidat tiers fort, rendant peut-être la Maison Blanche à Trump : un ex-président destitué à deux reprises qui fait face à 91 accusations criminelles, dont 17 pour subversion électorale, culminant avec l’attaque du 6 janvier contre Congrès, ainsi que divers procès civils.

Néanmoins, les liens de Kennedy avec des gens de droite, notamment le méga-donateur Timothy Mellon et Steve Bannon, un proche allié de Trump, ont été largement rapportés et ses positions les plus extrêmes pourraient également lui attirer le soutien des républicains.

Bannon faisait partie des autres personnalités qui participeraient à l’événement CPAC de Las Vegas. Il en était de même pour Ric Grenell, un ancien assistant de Trump ; Kari Lake, un candidat échoué au poste de gouverneur et actuellement candidat au Sénat américain en Arizona ; le sénateur républicain de l’Utah, Mike Lee ; et Ken Paxton, le procureur général du Texas, mis en accusation et acquitté.

Schlapp, président de CPAC, est un ancien directeur politique de la Maison Blanche sous George W. Bush, qui fait désormais l’objet de critiques. allégations d’inconduite sexuellece qu’il nie.

Schlapp a déclaré : « La participation de Kennedy à un événement aussi important est le reflet de l’éclatement de la coalition de gauche qui est devenue marxiste complètement réveillée au point que les libéraux traditionnels ne se sentent plus les bienvenus. »

Tout le monde ne pense pas qu’une candidature de Kennedy ne fera que nuire à Biden. Cette semaine, un « initié de la campagne Kennedy » a dit à Mediate: «Ça va baiser Trump. Les valeurs de Bobby correspondent beaucoup plus à celles des patriotes. Il est contre Big Pharma. Il est pro-Bitcoin. Décentralisez pour que le gouvernement ne puisse pas le contrôler.

Cela a incité Rick Wilson, ancien agent républicain et co-fondateur du projet Lincoln anti-Trump, à dire: « La faute à Bannon. Son monstre est sorti de la cage.