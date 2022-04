Robert Eggers sur « The Northman »: la réalisation est un travail « fou »

Robert Eggers est-il une espèce en voie de disparition ?

Le réalisateur de 38 ans s’est fait les dents en réalisant des films d’art et d’essai stylisés comme la fable teintée d’horreur « The Witch », qui a valu à Eggers le prix du meilleur réalisateur au Sundance Film Festival, et « The Lighthouse », un film en noir et blanc. -esprit blanc qui mettait en vedette Robert Pattinson et Willem Dafoe. C’est normalement le point d’inflexion lorsqu’un cinéaste idiosyncrasique adoucit ses sensibilités pour faire un film de super-héros ou se tourne vers un service de streaming à la recherche d’un contrôle créatif avec un budget plus important.

Au lieu de cela, Eggers a monté « The Northman », une saga Viking de 70 millions de dollars qui fait ses débuts vendredi dans les salles. Le film met en vedette Alexander Skarsgard dans le rôle d’Amleth, un prince armé d’une épée cherchant à se venger de l’oncle qui a tué son père (Ethan Hawke) et s’est enfui avec sa mère (Nicole Kidman) dans un village islandais isolé. Bien que le récit soit plus simple que dans les films précédents d’Eggers, la réalisation n’en est pas moins haut de gamme.

« Vous devez avoir de l’orgueil pour être réalisateur », m’a dit Eggers autour d’un café à Los Angeles. « C’est une occupation insensée : il faut nier la réalité et faire la sienne. »

Certes, rien n’a été facile dans la réalisation de « The Northman », de la mise en scène de ses batailles extérieures à grande échelle aux affrontements du réalisateur avec la société de production New Regency au sujet du contrôle créatif. Alors même que le film était prêt à tourner en mars 2020, la pandémie a retardé la production de plusieurs mois.