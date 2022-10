Robert Dziekanski est décédé il y a 15 ans — les enquêtes sur le rôle de la GRC se poursuivent

Il ne fait aucun doute que la mère de Robert Dziekanski serait aujourd’hui, si elle était en vie.

Zofia Cisowski aurait fait les quatre heures de route depuis son domicile de Kamloops, en Colombie-Britannique, pour arriver à l’aéroport international de Vancouver. Elle se serait tenue à l’endroit même dans la salle des arrivées où son fils a rendu son dernier souffle après avoir été Taser par un agent de la GRC aux petites heures du matin du 14 octobre 2007.

Cisowski a fait ce pèlerinage à chaque anniversaire de la mort de son fils, des années après que la plupart des gens aient cessé de penser à l’événement.

Cisowski est décédée en 2019, mais pas avant d’avoir dit à plus d’une occasion qu’elle croyait que son fils avait été “assassiné” par les quatre agents de la GRC qui ont été les derniers à le voir vivant.

Sa conviction quant à la culpabilité des agents a été nourrie par un chagrin insondable que peu de gens peuvent apprécier. Mais même le regretté Thomas Braidwood, qui a dirigé l’enquête publique sur ce qui est arrivé à Dziekanski, a estimé que les officiers qui l’ont maîtrisé à l’aide d’un Taser n’avaient pas l’intention de causer sa mort.

Zofia Cisowski visite l’aéroport international de Vancouver le 14 octobre 2015, plaçant un vase de roses rouges et blanches symbolisant les couleurs des drapeaux canadien et polonais près de l’endroit où son fils Robert Dziekanski est décédé en 2007. (Curt Petrovitch)

Quinze ans après la mort de Dziekanski, cependant, une enquête criminelle en cours menée par la Police provinciale de l’Ontario demande si la partialité et l’inconduite des hauts dirigeants de la GRC ont entaché les processus visant les quatre gendarmes qui ont affronté l’immigrant polonais.

L’enquête s’appelle Project Eastbourne, un nom choisi au hasard dans une liste de villes et de villages d’Angleterre que la Police provinciale de l’Ontario utilise pour étiqueter les principaux dossiers. Et celui-ci est majeur. Les dossiers criminels qui ont été ouverts font spécifiquement référence à un certain nombre de personnes, dont l’ancien commissaire de la GRC, Bill Elliott, et l’actuel officier supérieur de la force, Brenda Lucki.

L’enquête a commencé il y a plus de deux ans après qu’un commissaire adjoint de la GRC a reçu une série de plaintes alléguant une entrave à la justice. L’ancien gendarme Monty Robinson, qui était responsable la nuit du décès de Dziekanski, est l’un des plaignants.

“Vous savez que je ne peux pas revenir sur les 15 dernières années de ma vie”, a déclaré Robinson à CBC dans une récente interview en attendant que Project Eastbourne termine son travail. “Mais je vais très bien exposer toutes ces personnes – toutes les personnes qui ont enfreint la loi ou n’ont rien fait et y ont remédié.”

Ancien caporal de la GRC. Monty Robinson quitte la Cour suprême de la Colombie-Britannique à New Westminster, en Colombie-Britannique, le 20 juillet 2012. Robinson était le gendarme responsable la nuit du décès de Dziekanski. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

La liste des griefs de Robinson est longue. Après que Braidwood ait condamné les quatre officiers comme “égoïstes” et “manifestement incroyables” pour avoir “désespérément tenté” de l’induire en erreur, un procureur spécial a porté des accusations de parjure contre chacun d’eux.

Ce qui a souvent été perdu dans les reportages sur ces accusations, c’est qu’elles n’avaient rien à voir avec quoi que ce soit que la police ait fait la nuit du décès de Dziekanski ou lors de l’enquête sur l’homicide qui a suivi.

Au lieu de cela, Robinson et les autres ont été accusés d’avoir menti lors de l’enquête, principalement pour avoir témoigné que les erreurs qu’ils avaient commises en se souvenant de ce qui s’était passé résultaient d’un incident traumatisant au rythme rapide au cours duquel un homme est décédé. Lorsque Robinson a été jugé en 2014, le juge n’a pas cru.

Les appels sont allés jusqu’à la Cour suprême du Canada, qui a confirmé une condamnation, et en 2017, Robinson a commencé à purger une peine de deux ans moins un jour dans une prison de la Colombie-Britannique.

Jusqu’à l’enquête Braidwood, la GRC avait discrètement soutenu les quatre. Elliott avait même appelé chacun d’eux personnellement. Mais alors que la vague de sentiments du public contre eux montait à l’indignation, le soutien interne aux niveaux supérieurs de la GRC s’est évaporé. Robinson l’avait senti.

Robinson a poussé à une enquête externe

Une fois sorti de prison, il a utilisé les lois sur l’accès à l’information pour récupérer tous les bouts de papier que les gendarmes avaient sur l’affaire. Finalement, il a produit du matériel et des rapports qu’il n’avait jamais vus auparavant qui soutenaient l’affirmation qu’ils avaient tous agi dans le cadre de leur formation. On ne sait pas quelle partie a été remise à l’enquête ou divulguée à son avocat.

Robinson a poussé l’unité de responsabilité professionnelle de la GRC à enquêter. Lorsqu’elle n’a pas agi, il a transmis ses conclusions à un commissaire adjoint, qui a ouvert des dossiers criminels et confié l’enquête à la Police provinciale de l’Ontario.

Parmi les allégations poursuivies par le projet Eastbourne de la Police provinciale de l’Ontario, mentionnons que des documents ont été délibérément retenus par la GRC. Robinson espère que l’enquête mènera à la reconnaissance qu’il était handicapé lors de l’enquête et lors de son procès.

“Comment peuvent-ils ne pas me pardonner alors que les condamnations n’ont jamais été étayées par les faits ?” Il a demandé.

Le procureur spécial a décidé de juger chacun des gendarmes séparément, devant quatre juges distincts, même si sa théorie était qu’ils s’étaient entendus pour clarifier leurs histoires.

Robinson et Kwesi Millington ont été reconnus coupables et Millington a été condamné à 30 mois de prison.

Mais les officiers Gerry Rundel et Bill Bentley ont été acquittés.

“Une énorme erreur judiciaire”

“Cela dépend vraiment de la chance du tirage au sort – en d’autres termes, du juge que vous tirez”, a déclaré l’avocat Ravi Hira, qui a représenté Millington lors de l’enquête et de son procès pénal. Hira dit que le résultat n’est pas explicable en dehors d’une salle d’audience, aggravé par la Cour suprême du Canada qui l’a approuvé.

“À mon avis, respectueusement bien sûr, je considère ce qui s’est passé ici comme une énorme erreur judiciaire.”

Robinson a demandé à Project Eastbourne d’examiner comment les essais ont été menés. Il n’est pas clair si la Police provinciale de l’Ontario peut faire cela.

Mais Hira dit que lorsque les détectives de l’OPP l’ont contacté, ils ont soulevé la question de “l’inconduite du procureur”. Hira dit qu’il a catégoriquement dit aux enquêteurs qu’il ne voyait pas cela comme possible. Quant à savoir si les hauts dirigeants de la GRC ont joué un rôle dans le résultat, Hira se félicite de l’examen de la Police provinciale de l’Ontario.

“S’il existe des motifs raisonnables d’enquêter pour savoir si des éléments ont été retenus ou non, alors il devrait y avoir une enquête. C’est aussi simple que cela.”

Gerry Rundel est également un plaignant dans les dossiers criminels. Alors qu’il a été acquitté de parjure au procès, il a néanmoins été impliqué dans un complot pour lequel le juge qui l’a acquitté n’a trouvé aucune preuve.

“Je pense encore à Robert Dziekanski”, a déclaré Rundel depuis sa maison à Nanaimo, en Colombie-Britannique. “C’est 15 ans plus tard et j’en fais encore des cauchemars et des rêves.”

Mais Rundel, qui travaille aujourd’hui pour la section fédérale des crimes graves et organisés de la GRC, dit que ses heures de veille ont été un cauchemar vivant.

“La vie…” dit Rundel avec hésitation, “juste en quelque sorte arrêtée ou changée à partir de ce jour.”

Il dit que les événements de la nuit de la mort de Dziekanski l’ont amené à être traité de meurtrier, de menteur et traité comme un paria. Il dit que cela a dévasté sa famille et ses enfants en particulier.

“Nous n’étions pas capables, mentalement capables, d’être les parents dont ils avaient besoin.”

Constable de la GRC. Gerry Rundel s’adresse aux journalistes devant le palais de justice de Vancouver en 2015 après la condamnation de Monty Robinson pour parjure. (Curt Petrovitch)

Après que Brenda Lucki a été nommée commissaire de la GRC en 2018, Rundel lui a écrit en faisant valoir que la force avait ignoré les rapports et les enquêtes qui concluaient que quelles que soient les erreurs commises par les quatre agents, ils avaient suivi leur formation. Rundel a demandé au nouveau commissaire de mener une enquête criminelle sur les raisons pour lesquelles la GRC les avait jetés sous l’autobus.

“Étant donné qu’il reste un litige civil en cours concernant des événements liés à cette affaire, il ne serait pas approprié que je lance une enquête”, a écrit Lucki en réponse.

La GRC fait face à de nombreuses poursuites

La GRC a en effet fait face à plusieurs poursuites découlant des événements survenus il y a 15 ans.

Cela s’est réglé avec Zofia Cisowski. Les avocats du ministère de la Justice ont négocié une poursuite intentée par la veuve de Pierre Lemaitre, l’officier responsable des relations avec les médias de la GRC au moment du décès de Dziekanski, qui s’est suicidé. Lemaitre avait été mis à l’écart par des supérieurs, ridiculisé et s’était vu refuser l’autorisation de corriger les erreurs qu’il avait communiquées au public au début de l’enquête sur l’homicide.

Chacun des quatre agents a poursuivi la GRC, affirmant de diverses manières qu’ils avaient souffert d’avoir été laissés se tordre dans le vent après avoir essentiellement fait ce pour quoi ils avaient été formés. Bill Bentley est parvenu à un règlement après son acquittement. Tout comme Kwesi Millington, malgré sa condamnation et sa démission de la force.

Mais la GRC n’a pas résolu les réclamations présentées par Robinson et Rundel, les deux personnes responsables du lancement du projet Eastbourne. Alors que Rundel attend la conclusion d’une enquête criminelle visant à déterminer si des hauts dirigeants de la GRC ont fait de l’obstruction, il dit qu’il essaie d’être réaliste.

“Je ne pense pas qu’un seul dossier en particulier aurait fait une différence pour l’enquête Braidwood ou les procureurs”, a déclaré Rundel. “Ils avaient pris leur décision et ignoraient tous les dossiers qui soutenaient les officiers.”

Mais il dit que si l’enquête révèle que quelque chose a été retenu, les responsables devraient en être tenus responsables.

Enquête intégrée à la formation de la GRC

Ce que Rundel espère vraiment en découler, c’est une critique des découvertes de Braidwood, sinon une répudiation totale.

Après que l’ancien commissaire Bill Elliott ait approuvé le rapport de Braidwood, il a été intégré à la formation de désescalade de la GRC, ce qui irrite Rundel à ce jour.

“Le fait de retirer cela du programme de formation de la GRC sera une grande victoire, c’est indéniable.”

Pour Don Rosenbloom, l’avocat qui a représenté le gouvernement polonais lors de l’enquête, les conclusions de Braidwood restent solides comme le roc et restent un exemple flagrant de la raison pour laquelle une enquête a été déclenchée.

Rosenbloom était un ardent défenseur des intérêts de la Pologne et ses contre-interrogatoires directs des officiers laissaient peu de doute sur le fait qu’il pensait qu’ils n’étaient pas honnêtes. Le président polonais a décerné à Rosenbloom l’Ordre du mérite du pays pour le travail qu’il a accompli en représentant le gouvernement polonais lors de l’enquête.

“L’affaire Dziekanski”, a écrit Rosenbloom en réponse aux questions, “a entraîné des changements significatifs dans le maintien de l’ordre”.

Rosenbloom cite les changements apportés à l’utilisation des Tasers par la GRC et l’effet que l’enquête a eu en informant les forces de police que leur conduite “pourrait être examinée de manière indépendante menant à des recommandations judiciaires”.

Don Rosenbloom, avocat à la retraite de Vancouver, est titulaire de l’Ordre du mérite qu’il a reçu du président de la Pologne pour avoir représenté le gouvernement polonais à l’enquête Braidwood. (Don Rosenbloom)

L’enquête de la Police provinciale de l’Ontario se poursuit

Il n’est pas clair si quelque chose au sujet de l’enquête Braidwood, de ses conclusions ou de la manière dont elles ont été atteintes sera sérieusement examiné par le projet Eastbourne. Il n’est pas surprenant que la Police provinciale de l’Ontario ne se pose pas de questions sur le travail qu’elle accomplit depuis plus de deux ans.

“Cela reste une enquête active en cours”, a déclaré le directeur adjoint des relations avec les médias de la Police provinciale de l’Ontario dans un courriel. “Afin de protéger l’intégrité de cette enquête, aucune information supplémentaire ne peut être partagée pour le moment.”

Une demande adressée à la GRC pour obtenir des commentaires sur les implications de ce qui semble être la toute première enquête criminelle sur des allégations contre ses hauts dirigeants a produit une réponse par courriel des relations avec les médias de la GRC adressant des questions à la Police provinciale de l’Ontario.

Millington, maintenant conférencier motivateur et coach de vie vivant en Ontario, dit qu’il a intentionnellement évité l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario et qu’il met tout ce qui s’est passé derrière lui.

Bentley, maintenant caporal de la GRC affecté à la lutte contre le terrorisme en Ontario, dirait seulement que l’enquête est déclenchée.

“Après avoir perdu 10 ans de ma vie, j’ai réussi à clore ce chapitre de ma vie et à avoir un semblant de normalité.”

Selon le décompte de Robinson, les enquêteurs de la Police provinciale de l’Ontario se sont maintenant rendus en Colombie-Britannique une demi-douzaine de fois en deux ans et ils ont accumulé au moins 60 déclarations — et elles n’ont toujours pas terminé. Cela suggère fortement que les enquêteurs ne se contentent pas de cocher des cases pour régler une plainte.

Qu’ils produisent finalement un rapport qui clarifie tout ce qui s’est passé au cours des 15 dernières années est une question ouverte.