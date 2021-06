Robert Duvall parle de « 12 Mighty Orphans », Marlon Brando et de la retraite

Le jeu d’acteur est le premier amour de Robert Duvall, mais le football arrive tout près en deuxième position.

Quelqu’un a dit un jour que « le football américain est le plus grand jeu jamais inventé, et je devrais l’accepter », explique Duvall, 90 ans, qui a joué le rôle de demi défensif dans son équipe de lycée qui a grandi à St. Louis.

Il n’est donc pas surprenant que le septuple nominé aux Oscars (et fier fan des Clemson Tigers) ait été attiré par le drame de football « 12 Mighty Orphans » (à l’affiche maintenant dans les cinémas du Texas; ouvre dans tout le pays vendredi). Basé sur le livre de Jim Dent de 2008, le film raconte l’histoire vraie des Mighty Mites, une équipe de football outsider d’un orphelinat de Fort Worth, au Texas, qui a participé aux championnats de l’État dans les années 1930. Luke Wilson et Martin Sheen jouent les entraîneurs, tandis que Duvall fait une apparition en tant qu’ancien orphelin Mason Hawk, qui aide à financer leurs efforts.

« C’est une très bonne histoire humaine avec beaucoup de notes positives qui la rendent très attrayante », a déclaré Duvall. « C’est un petit rôle, mais je voulais soutenir ce merveilleux petit film de toutes les manières possibles. »

« Orphans » réunit Sheen et Duvall à l’écran pour la première fois depuis l’épopée de guerre de 1979 de Francis Ford Coppola « Apocalypse Now ». C’est l’un des innombrables films classiques qui tapissent le curriculum vitae de Duvall sur six décennies, dont deux films « Parrain », « To Kill a Mockingbird », « Tender Mercies » (qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur en 1983) et « Network », co- mettant en vedette le regretté Ned Beatty, dont il se souvient comme un « gars formidable » et « doué ».

Duvall a appelé USA TODAY plus tôt cette semaine depuis son domicile en Virginie, où il venait de terminer le déjeuner et une séance d’entraînement. (Entrevue modifiée pour plus de longueur et de clarté.)

Question : Comment était-ce de retourner sur le plateau avec Martin Sheen pour votre scène dans « 12 Mighty Orphans ? »

Robert Duvall : Cela faisait de très nombreuses années et nous n’avions pas grand-chose à faire. Nous avons juste eu une étreinte rapide et c’est tout. Nous avons parlé un peu. C’était agréable de le revoir, vraiment. Nous avons passé un bon moment à faire « Apocalypse Now » avec le grand Francis Ford Coppola.

Q : Marlon Brando était-il vraiment aussi intimidant que toutes les histoires le prétendent ?

Duval : Non, je n’ai jamais été intimidé par lui – j’avais un grand respect pour le gars. Il était un peu comme notre « parrain », d’une certaine manière. Il descendait dans la jungle dans sa Mercedes bleu ciel, faisait une journée de travail et rentrait chez lui, où que ce soit.

Q : Que vous rappelez-vous de la crise cardiaque de Martin pendant le tournage d’« Apocalypse » ? Il aurait prétendu qu’il s’agissait d’un coup de chaleur afin que la production ne s’arrête pas.

Duval : Je suppose, ouais. Et quand c’est arrivé, Coppola a scanné d’autres films que Marty avait faits pour essayer de faire une sorte de petite compilation pour supplanter Marty s’il mourait, ce qui semble froid et calculé. Mais je suppose que c’est ce qu’il faudrait faire dans une telle situation. Mais Marty a survécu et il survit encore, des années et des années et des années plus tard.

Q : Avec le recul, y a-t-il une performance dont vous êtes le plus fier ?

Duval : Eh bien, il y en a que je veux oublier, mais il y en a pour lesquels je me sens bien. Je dirais probablement celle à laquelle les gens réagissent le plus, et celle dont je me souviens avec beaucoup d’affection est la mini-série « Lonesome Dove ». Le western est notre genre aux États-Unis d’Amérique. Les Anglais ont Shakespeare, les Français ont Molière, les Russes ont Tchekhov, mais nous avons les Occidentaux.

Q : Qu’est-ce qui a rendu ce projet si mémorable ?

Duval : C’était juste un grand personnage. Mon bon ami Hank Whitman, qui est à la tête des Texas Rangers, m’a nommé Ranger honoraire. Et ce jour-là, une femme est venue me voir et m’a dit qu’ils le regardaient en famille au moins une fois par an. Elle a dit : « Je ne permettrais pas au fiancé de ma fille de se marier dans la famille jusqu’à ce qu’il ait vu ‘Lonesome Dove’. « Il est tenu en grande vénération, en particulier dans l’État du Texas.

Donc je suppose que cela fait partie de mon héritage qui vivra pendant un certain temps. Il y a d’autres parties que j’ai beaucoup aimé faire et que j’ai trouvé bien. L’un d’eux est quand j’ai joué Joseph Staline (dans « Staline » de HBO en 1992). Il y avait certains Russes qui ont embrassé ce que j’ai fait d’une manière positive.

Q : Qu’en est-il de The Apostle, Mac Sledge ou Boo Radley ? L’un de ces rôles figurerait-il aussi en haut de la liste pour vous?

Duval : Ouais, très bien. « L’Apôtre » était une chose où je l’ai écrit, réalisé et financé moi-même. J’ai senti que c’était une bonne tranche d’Americana qui, lorsqu’elle était généralement montrée, était beaucoup plus au niveau de la caricature. Mais j’ai utilisé de vrais prédicateurs et j’ai essayé de le rendre aussi valable que possible.

Mais peu importe ce que vous faites de manière positive, il y a toujours quelqu’un dans le coin qui ne l’accepte pas. Il y avait un réalisateur bien connu qui est venu nous voir au St. Regis (Hôtel à New York) après « Godfather 1 ». Jimmy Caan et nous tous étions là. Et ce réalisateur a dit : « Je vous aimais les garçons dans le film. Je ne sais pas pour le film, mais vous avez été formidables. » En trois vies, ce réalisateur n’a jamais pu faire ce que Coppola a fait dans « Parrain 1 ». Mais c’est le plus loin que j’irai.

Q : J’ai lu que vous aviez été pris en considération pour des rôles dans « Nashville » et « Le silence des agneaux ». Souhaitez-vous avoir fait non plus?

Duval : Absolument pas, non. Il y a certaines choses sur lesquelles je repense et que je me demande si j’aurais dû faire – j’ai baissé la tête dans « Jaws ». Mais pas tellement non plus.

Q : Souhaitez-vous continuer à travailler le plus longtemps possible, ou souhaitez-vous prendre votre retraite à un moment donné ?

Duvall : Je n’ai pas travaillé depuis un an ou deux, mais si certaines choses me plaisent – ​​et quelques-unes arrivent maintenant – je me demanderai si je suis capable de le faire. Je veux dire, je me sens plutôt en forme.

Question : Que recherchez-vous dans les projets à ce stade de votre carrière ?

Duvall : C’est toujours le personnage : qu’est-ce que je pourrais faire avec ça ? Scott Cooper est en train de faire un film sur Edgar Allan Poe (« The Pale Blue Eye »), donc j’ai un petit rôle là-dedans et c’est très, très fascinant. Ensuite, je ferai peut-être une très belle apparition avec Adam Sandler dans un film sur le basket (« Hustle »). Mais parfois, ce qui vient au coin de la rue est meilleur pour vous que ce que vous avez l’intention de faire de toute façon.