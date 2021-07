Robert Downey Sr, cinéaste père de Robert Downey Jr, décède à l’âge de 85 ans | Nouvelles des gens

Los Angeles : L’acteur-cinéaste Robert Downey Sr., père de la star hollywoodienne Robert Downey Jr., est décédé à l’âge de 85 ans. Downey Sr. est surtout connu pour des films tels que « Putney Swope » et « Greaser’s Palace ».

Robert Downey Sr. est décédé mardi soir après avoir lutté contre la maladie de Parkinson, a confirmé son fils Robert Downey Jr. dans un message mercredi soir, selon l’heure de l’Inde.

Il a écrit : « RIP Bob D. Sr. 1936-2021… La nuit dernière, papa est décédé paisiblement dans son sommeil après des années à endurer les ravages de la maladie de Parkinson… c’était un vrai cinéaste non-conformiste et il est resté remarquablement optimiste tout au long… »

La star d' »Iron Man » a également partagé une photo de son défunt père sur le site de partage de photos.

Il a conclu: « Selon les calculs de ma belle-mère, ils ont été mariés pendant un peu plus de 2000 ans. Rosemary Rogers-Downey, vous êtes une sainte, et nos pensées et nos prières vous accompagnent. »

Downey Sr. laisse dans le deuil son fils Downey Jr., sa fille Allyson Downey et sa femme Rogers, rapporte usatoday.com.

Né à New York, Downey Sr. est surtout connu pour avoir réalisé « Putney Swope » (1969), qui suit un activiste afro-américain prenant la direction d’une agence de publicité.

Ses autres crédits derrière la caméra incluent « Balls Bluff », « Babo 73 », « No More Excuses », « Pound » et « Greaser’s Palace ». Il est également apparu dans des films tels que « Boogie Nights », « Magnolia » et « The Family Man ».