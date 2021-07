Robert Downey Sr., cinéaste et provocateur, est mort à 85 ans

Le film, bien que probablement un succès financier selon les normes de M. Downey, n’a rapporté qu’environ 2,7 millions de dollars. (Par comparaison, « Butch Cassidy and the Sundance Kid » la même année a fait plus de 100 millions de dollars.) Pourtant, sa réputation était telle qu’en 2016, la Bibliothèque du Congrès l’a sélectionné pour le National Film Registry, un groupe exclusif de films réputés avoir importance culturelle ou historique.

« Pour être aussi précis que possible sur un tel film », a écrit Vincent Canby dans une critique élogieuse du New York Times, « c’est drôle, sophomorique, brillant, obscène, décousu, merveilleux, inintelligible et pertinent. »

Robert Downey Sr., qui a réalisé des films provocateurs comme « Putney Swope » qui évitaient le succès grand public mais étaient souvent les favoris de la critique et attiraient toujours l’attention, est décédé mercredi à son domicile de New York. Il avait 85 ans.

Le « Palais de Greaser » (1972) était également très admiré dans certains cercles, dans lequel une figure christique en costume de zoot arrive dans le Far West en parachute. Des cinéastes plus jeunes comme Paul Thomas Anderson (qui a donné à M. Downey un petit rôle dans son tube de 1997, « Boogie Nights ») l’ont cité comme une influence.

Nul autre que Joseph Papp, l’imprésario du théâtre, dans une lettre au New York Times après la critique peu enthousiaste de M. Canby, a écrit que « Robert Downey est descendu sans crainte dans le monde des enfers et a fait un cauchemar riant ». (L’évaluation de M. Papp n’était peut-être pas entièrement objective ; à l’époque, il produisait l’un des rares efforts grand public de M. Downey, une version télévisée de la pièce de David Rabe « Sticks and Bones », qui avait été un succès chez M. Papp Théâtre public en 1971.)

Entre « Putney Swope » et « Greaser’s Palace », il y avait « Pound » (1970), une satire politique dans laquelle des acteurs représentaient des chiens errants. Parmi ces acteurs, jouant un chiot, se trouvait Robert Downey Jr., la future star des films « Iron Man » et bien d’autres, et le fils de M. Downey. Il avait 5 ans et faisait ses débuts au cinéma.

Une nécrologie complète sera publiée prochainement.