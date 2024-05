Robert Downey Jr. rôtit Chris Hemsworth lors de la cérémonie du Walk of Fame

Chris Hemsworth a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, et sa co-star de longue date des Avengers, Robert Downey Jr., a marqué l’occasion avec un rôti public de l’acteur « Thor » préféré de tous. Downey a demandé à ses amis Marvel Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Scarlett Johansson et Chris Evans de décrire Hemsworth en trois mots. Leurs réponses ont fait rire le public.

« Qu’est-ce que Chris Hemsworth? » » a demandé Downey. « Renner dit : « Absurde, incroyablement étonnant. » Ruffalo est arrivé en force avec « ami du travail ». Scarlett est entrée dans le vif du sujet avec « la principale dame sensible ». Captain America l’appelle le « deuxième meilleur Chris ». Et je vais l’amener ici et maintenant : personne ne le mérite plus. Il est «récipiendaire d’une star d’Hollywood».

Sur une note plus sérieuse, Downey a félicité Hemsworth pour être l’une des personnes les plus remarquables qu’il connaisse. Hemsworth a reçu son étoile la veille de la première de son dernier film, « Furiosa: A Mad Max Saga » de George Miller. Downey a déclaré qu’il « avait hâte » de voir le film et a prédit que « ce sera le film de 2024 ».

« J’ai écrit tous mes commentaires moi-même, c’est pourquoi ils seront très perspicaces et brillants », a poursuivi Downey. « Au-delà de la cape et du marteau se cache un charme australien contagieux. Vous êtes un être humain remarquable. Tu es une légende. Chris est un peu intimidant à décrire. Il est très insaisissable à cause du joli packaging. Cependant, après une inspection plus approfondie… aux antipodes… il a un véritable esprit et une véritable profondeur d’âme et cela a été pour moi un sincère plaisir de vous connaître. Vous nous gardez, les gens d’Hollywood, sur nos gardes parce que vous êtes juste une vraie affaire.

Dans une interview avec Variété Pour célébrer sa star hollywoodienne, Hemsworth a admis qu’il pensait recevoir cet honneur il y a des années, en 2019, lorsqu’il a été demandé aux acteurs de « Avengers : Endgame » de mettre leurs empreintes de mains dans le ciment à l’extérieur du légendaire théâtre chinois TCL à Hollywood.

« Je pensais que c’était le Walk of Fame ! Alors quand nous l’avons fait, je me suis dit : « Oh cool, j’obtiens une étoile. » », a déclaré Hemsworth. «Et quelqu’un m’a dit : ‘Non, ce n’est pas ça.’ J’ai accepté comme si je savais parfaitement ce qui se passait. C’était un peu après, je me suis dit : ‘Alors, où est la star ?’

Regardez la cérémonie complète du Walk of Fame de Hemsworth dans la vidéo ci-dessous.