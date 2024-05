Chris Hemsworth a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, et sa co-star de longue date des Avengers, Robert Downey Jr., a marqué l’occasion avec un rôti public de l’acteur « Thor » préféré de tous. Downey a demandé à ses amis Marvel Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Scarlett Johansson et Chris Evans de décrire Hemsworth en trois mots. Leurs réponses ont fait rire le public.

« Qu’est-ce que Chris Hemsworth? » » a demandé Downey. « Renner dit : « Absurde, incroyablement étonnant. » Ruffalo est arrivé en force avec « ami du travail ». Scarlett est entrée dans le vif du sujet avec « la principale dame sensible ». Captain America l’appelle le « deuxième meilleur Chris ». Et je vais l’amener ici et maintenant : personne ne le mérite plus. Il est «récipiendaire d’une star d’Hollywood».

Sur une note plus sérieuse, Downey a félicité Hemsworth pour être l’une des personnes les plus remarquables qu’il connaisse. Hemsworth a reçu son étoile la veille de la première de son dernier film, « Furiosa: A Mad Max Saga » de George Miller. Downey a déclaré qu’il « avait hâte » de voir le film et a prédit que « ce sera le film de 2024 ».

« J’ai écrit tous mes commentaires moi-même, c’est pourquoi ils seront très perspicaces et brillants », a poursuivi Downey. « Au-delà de la cape et du marteau se cache un charme australien contagieux. Vous êtes un être humain remarquable. Tu es une légende. »

« Chris est un peu intimidant à décrire », a-t-il déclaré. « Il est très insaisissable à cause de son joli emballage. Cependant, après une inspection plus approfondie… en bas… il a un véritable esprit et une véritable profondeur d’âme et cela a été un plaisir sincère de vous connaître. Vous nous gardez, les gens d’Hollywood, sur nos gardes parce que vous ‘ c’est juste une vraie affaire.

Dans un entretien avec Variété Pour célébrer sa star hollywoodienne, Hemsworth a admis qu’il pensait recevoir cet honneur il y a des années, en 2019, lorsqu’il a été demandé aux acteurs de « Avengers : Endgame » de mettre leurs empreintes de mains dans le ciment à l’extérieur du légendaire théâtre chinois TCL à Hollywood.

« Je pensais que c’était le Walk of Fame ! Alors quand nous l’avons fait, je me suis dit : « Oh cool, j’obtiens une étoile. » », a déclaré Hemsworth. «Et quelqu’un m’a dit : ‘Non, ce n’est pas ça.’ J’ai accepté comme si je savais parfaitement ce qui se passait. C’était un peu après, je me suis dit : ‘Alors, où est la star ?’