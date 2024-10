Robert Downey Jr. retrouvera Tom Holland… dans le rôle du Docteur Doom dans SPIDER-MAN 4 !

Le seul mot officiel sur Spider-Man 4 c’est qu’il est dirigé par Shang-Chi et la légende des dix anneaux le pilote Destin Daniel Cretton. Au-delà de cela, tout ce dont nous disposons, ce sont des rumeurs.

Au départ, on nous avait dit que le plan était une aventure dans la rue opposant Spider-Man et Daredevil au nouveau maire de New York, Wilson Fisk. Mais les grèves de l’année dernière ont changé les choses et le film se retrouve désormais pris en sandwich entre Daredevil : Né de nouveau saisons 1 et 2 et Avengers : Apocalypse et Avengers : guerres secrètes.

Il semblait apparemment plus logique d’accéder aux demandes de Sony pour une autre aventure multiversale en définissant Spider-Man 4 entre ceux Vengeurs films. Cela signifie probablement que l’action se déroulera sur Battleworld ou sur tout ce qui nous restera après. jour du Jugement dernier.

Récemment, nous avons entendu dire que Spider-Man retrouverait ses copains du Multiversal, les Amazing and Friendly Neighborhood Spider-Men, et potentiellement même ferait équipe avec Venom pour combattre le roi en noir, Knull.

D’après scooper @MyTimeToShineHle dernier scoop de « Je peux révéler que [Robert Downey Jr.]Le Docteur Doom de aura un rôle dans Spider-Man 4. »

Oui, il semble que nous puissions également ajouter Doom au mix !

Si Avengers : Apocalypse se termine par une incursion, alors Victor Von Doom sera probablement laissé au pouvoir sur tout ce qui reste et pourrait charger Peter Parker d’arrêter Knull. Pour Sony, cela vaudra la peine de payer à Downey ce qu’il veut, car ils se souviennent sans doute de son impact sur Spider-Man : Retrouvailles en 2017.

Et pour Marvel Studios, Spider-Man 4 – selon la rumeur, il s’intitulerait Spider-Man : le roi en noir – devient un moyen pratique de combler le fossé entre les deux prochains Vengeurs films.

Nous verrons, mais même si cette histoire de rue a été reportée, il est difficile de ne pas être enthousiasmé par la façon dont ce film commence à prendre forme.

Plus tôt ce mois-ci, Andrew Garfield a admis qu’il « laissé pendant » quand L’incroyable Spider-Man 3 a été mis de côté et a déclaré ses débuts dans le MCU « Ça m’a vraiment guéri. »

Quant à savoir s’il serait disposé à reprendre le rôle à nouveau, il a révélé : « Bien sûr, je reviendrais à 100% si c’était la bonne chose, si cela s’ajoute à la culture, s’il y a un concept génial ou quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant, qui est unique, étrange et excitant et que vous pouvez plonger votre les dents. »

Garfield a ajouté, « J’adore ce personnage et il apporte de la joie. Si une partie de ce que j’apporte est de la joie, alors je suis joyeux en retour. »

Spider-Man 4 devrait sortir en juillet 2026.