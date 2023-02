Robert Downey Jr rend hommage à Jon Favreau lors de la cérémonie du Walk of Fame : Il sait que « si nous ne rions pas, nous mourons »

Jon Favreau n’était pas sûr de “Iron Man” lorsqu’il a signé pour réaliser et jouer dans le premier film.

Tout en acceptant son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, Favreau a parlé avec Fox News Digital de son amitié avec Robert Downey Jr. et de ce que c’était que de commencer l’univers cinématographique Marvel avec le premier film “Iron Man” en 2008.

“Pour nous, avoir commencé il y a tant d’années avec quelque chose qui était tout sauf une chose sûre, s’est transformé en quelque chose avec lequel les gens ont grandi et qu’ils ont appris à aimer, ces films Marvel, c’est génial”, a déclaré Favreau. “Le fait de l’avoir ici a ancré le tout. Je sais que pour la plupart des gens, c’est une star de cinéma, mais pour moi, c’est un vieil ami avec qui je dois partager ce moment.”

Downey Jr. était là pour honorer son ami, prenant la scène pour le présenter tout en le félicitant pour son incroyable carrière non seulement d’acteur mais aussi d’écrivain, de producteur et de réalisateur. Il a crié les projets, “Swingers”, “Elf”, “Iron Man”, “Chef”, “The Jungle Book”, “The Lion King”, “The Mandalorian” et son rôle de Happy Hogan, le meilleur ami d’Iron Man. .

L’une des choses que Downey Jr. admire le plus chez Favreau est son humour et son désir de toujours trouver des moyens de rester frais et d’essayer de nouvelles choses.

“Il comprend profondément que la vie est éphémère, et si nous ne rions pas, nous mourons. Je crois que la raison pour laquelle il est si compétent et complet et [artistic] découle de sa maîtrise de la plongée profonde », a déclaré Downey Jr.« Qu’il s’agisse de devenir chef pour en jouer un ou de co-créer une technologie pour fournir une nouvelle forme de divertissement, il est implacable dans la poursuite de ce qui est à venir et ce qui est possible.”

Ses expériences de travail avec d’autres acteurs, tels que Downey Jr., pour créer de l’art sont l’une des choses qui sautent aux yeux de Favreau lorsqu’il pense à ses décennies dans l’industrie cinématographique. Il a déclaré que pouvoir “avoir une vie au théâtre” et “travailler avec des gens qui partagent ces passions” a été “le plus grand honneur” de sa carrière.

Favreau s’est dit « le plus fier des gens qui [he’s] rencontré et les collaborations” qu’il a pu engager, expliquant parfois que “tu as de la chance” et que tu es capable de créer “un film ou une émission télévisée que d’autres personnes pourraient apprécier”, et c’est très spécial.

Le réalisateur “Elf” a déclaré à Fox News Digital que c’était “un merveilleux honneur de recevoir une étoile sur le Walk of Fame”, affirmant que c’était l’aboutissement de son travail au fil des décennies.

“Mes amis et moi, nous marchions tous dans ces rues quand nous venions ici pour voir des films quand nous essayions pour la première fois de percer dans l’industrie cinématographique, et maintenant d’être l’un des noms sur lesquels les gens marchent lorsqu’ils prennent dans les beaux sites de ces vieux théâtres, ces vieux palais du cinéma, et faire partie de la tradition qui existe depuis si longtemps et faire partie du tissu de ce quartier est un grand honneur », a-t-il déclaré.

La première fois que Favreau est sorti de la boîte d’acteur, c’était en 1996 lorsqu’il a écrit, produit et joué dans le film “Swingers”, qui parle d’un acteur en herbe qui a du mal à se remettre d’une rupture. Depuis, il a écrit le film “Chef”, créé la série “The Mandalorian”, réalisé deux films “Iron Man”, ainsi que produit plusieurs films Marvel.

En 2018, Favreau a créé Golem Creations, une société de production, qui a produit “The Mandalorian” et “The Book of Boba Fett”, tous deux pour Disney+.