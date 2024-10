Robert Downey Jr. poursuivra en justice ses dirigeants s’ils le recréent avec l’IA, même après sa mort

Robert Downey Jr. ne pense pas que les dirigeants de Marvel recréeraient un jour son portrait de Tony Stark en utilisant l’intelligence artificielle. Mais s’ils le faisaient, il prendrait un avocat – même à titre posthume.

Dans un épisode récent de Avec Kara Swisher podcast, l’acteur oscarisé a déclaré qu’il avait l’intention de « poursuivre en justice tous les futurs dirigeants » qui autoriseraient une version de lui créée par l’IA. Parlant de son rôle d’Iron Man, Downey a déclaré qu’il ne voulait pas que son image soit recréée par la technologie de l’IA.

« Je ne crains pas qu’ils détournent l’âme de mon personnage parce qu’il y a trois ou quatre gars et filles qui prennent toutes les décisions là-bas, de toute façon, et ils ne me feraient jamais ça, avec ou sans moi », a déclaré Downey.

Swisher a noté que ces dirigeants seraient éventuellement remplacés.

« Eh bien, vous avez raison », a déclaré Downey. « Je voudrais déclarer ici que j’ai l’intention de poursuivre tous les futurs dirigeants en justice uniquement sur la base de spécifications. »

« Vous serez mort », a déclaré Swisher.

Downey a répondu : « Mais mon cabinet d’avocats sera toujours très actif. »

Robert Downey Jr. pose en salle de presse avec le prix de la meilleure performance d’un acteur dans un second rôle pour « Oppenheimer » à la cérémonie des Oscars, le dimanche 10 mars 2024, au Dolby Theatre de Los Angeles. (Jordan Strauss/Invision/Associated Press)

Les représentants de Marvel Studios et de Downey n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les acteurs continuent de lutter contre l’IA

La discussion intervient au milieu de la grève des artistes du jeu vidéo à Hollywood, qui a débuté en juillet après plus de 18 mois de négociations sur un nouvel accord sur les médias interactifs avec les géants de l’industrie du jeu vidéo, qui ont échoué en raison des protections de l’intelligence artificielle.

Les dirigeants de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists ont présenté les problèmes derrière le conflit de travail – et l’IA en particulier – comme une crise existentielle pour les artistes interprètes. Les inquiétudes quant à la manière dont les studios de cinéma utiliseront l’IA ont contribué à alimenter les grèves du syndicat dans le cinéma et la télévision l’année dernière, qui ont duré quatre mois. SAG-AFTRA a finalement signé un accord exigeant que les productions obtiennent le consentement éclairé des acteurs dont les répliques numériques sont utilisées.

Le directeur exécutif national Duncan Crabtree-Ireland et d’autres membres de la SAG-AFTRA participent à une ligne de piquetage de lancement pour la grève des jeux vidéo de la SAG-AFTRA au siège de Warner Bros. Games le jeudi 1er août 2024, à Burbank, en Californie. L’une des préoccupations des acteurs du jeu vidéo est que le doublage dans les jeux vidéo pourrait être remplacé par l’IA. (Chris Pizzello/Invision/Associated Press)

Un porte-parole de la SAG-AFTRA a déclaré que Downey avait le droit de refuser toute utilisation de répliques numériques dans un film en raison de la nouvelle loi californienne interdisant la reproduction non autorisée des portraits d’un artiste décédé sans consentement préalable. Cette loi, signée par le gouverneur de Californie Gavin Newsom en septembre, était parrainée par le syndicat.

Ce n’est pas exagéré de suggérer que les entreprises pourraient essayer de reproduire un acteur doté de l’IA après sa mort – la CGI avancée était utilisée il y a près de 10 ans pour ramener des acteurs tels que Peter Cushing et Paul Walker à l’écran à titre posthume.

Mais l’avènement rapide de la technologie de deepfake de l’IA et l’absence de réglementation à son sujet ont préoccupé de nombreux artistes.

Downey n’est pas le premier acteur de l’univers Marvel à dire qu’il s’oppose à ce que son image soit recréée par l’IA à l’avenir. Dans une interview accordée à Rolling Stone en 2023, Samuel L. Jackson a déclaré qu’il lisait attentivement ses contrats et supprimait les clauses qui permettraient aux studios d’utiliser son image « à perpétuité », y compris après sa mort.

L’année dernière, Zelda, la fille de Robin Williams, a critiqué les recréations de son défunt père par l’IA sur Instagram, écrivant qu’elle trouve « personnellement dérangeant » lorsque les gens utilisent l’IA pour faire dire ce qu’ils veulent en imitant sa voix.

D’autres acteurs se sont prononcés contre les deepfakes de l’IA. Sur la ligne de piquetage du SAG-AFTRA, Susan Sarandon a qualifié les deepfakes de « sans âme ». Keanu Reeves a déclaré à Wired l’année dernière que les deepfakes étaient « effrayants » et constituaient un effacement du point de vue d’un acteur, et Tom Hanks s’est rendu sur Instagram en 2023 pour avertir qu’une publicité pour un régime de soins dentaires utilisait une version IA de sa voix et de son image sans son consentement.

Downey Jr., vu ici sur le tournage de « Avengers : Infinity War » avec les acteurs Benedict Wong, Mark Ruffalo et Benedict Cumberbatch, est surtout connu pour son rôle d’Iron Man dans la série de films Marvel. (Mike Stewart/Associated Press)

Certains acteurs ont approuvé l’utilisation de l’IA pour reproduire leur voix ou leur image dans des scénarios spécifiques. Par exemple, James Earl Jones a accepté avant sa mort de permettre à la technologie de recréer sa performance vocale emblématique en tant que Dark Vador dans l’univers Star Wars pour de futurs projets.

Downey joue dans une pièce examinant l’IA et l’intégrité artistique

Downey a fait ses débuts à Broadway ce mois-ci McNealune pièce en un acte d’Ayad Akhtar qui aborde les thèmes de l’intelligence artificielle, de l’intégrité artistique, du plagiat et de la violation du droit d’auteur. L’acteur de 59 ans incarne le personnage principal, Jacob McNeal, un romancier acclamé dont les combats contre l’alcoolisme et la maladie mentale culminent à un moment crucial de sa carrière.

« Je n’envie personne qui a été sur-identifié à l’avènement de cette nouvelle phase de l’ère de l’information », a déclaré Downey dans l’épisode du podcast avec Swisher. « L’idée selon laquelle cela leur appartient d’une manière ou d’une autre parce qu’ils ont ces très énormes startups est une erreur. »

L’épisode a également exploré les questions soulevées par la pièce sur la vérité et le pouvoir à l’ère de l’IA, et sur l’existence d’un « contrat social » lié à l’utilisation de l’IA.

Le prochain rôle de Downey dans le rôle du Docteur Doom dans Avengers : Apocalypse le ramènera dans l’univers cinématographique Marvel en 2026.