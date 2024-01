Robert Downey Jr. plaisante : le succès d'”Oppenheimer” a été une “terrible tragédie” pour l’introverti Christopher Nolan

Oppenheimer C’est peut-être un succès retentissant pour Christopher Nolan – mais cela met également un frein à son calendrier social.





Robert Downey Jr. s’est rendu jeudi à Park City, dans l’Utah, pour remettre à son réalisateur le premier Sundance Institute Trailblazer Award, honorant Nolan pour son engagement en faveur du cinéma indépendant. Downey et d’autres stars sont descendus dans l’ancienne ville minière pour lancer le Festival du film de Sundance 2024, et lors du gala fastueux de la soirée d’ouverture du festival, Downey a déclaré à la foule que le succès continu de Nolan était une arme à double tranchant, en particulier pour un cinéaste comme introverti comme Nolan.





“En toute confidentialité, il a besoin de lui remonter le moral”, a expliqué Downey. “Il est un peu déprimé parce qu’une terrible tragédie lui est arrivée. Je ne veux pas en parler, et je sais que c’est très personnel : il est devenu reconnaissable dans la rue. Il recule comme devant une flamme brûlante devant cette nouvelle et réalité la plus importune. »





Robert Downey Jr. et Christopher Nolan au Festival du film de Sundance.

Downey a également plaisanté en disant qu’en tant que « multitrait » lui-même, il était la personne idéale pour fêter son réalisateur. “Nous sommes devenus extrêmement proches, comme lorsque nous avons dîné sur place une fois”, a déclaré Downey, impassible, ajoutant que tandis que les deux hommes parcouraient la campagne de remise des prix, Nolan lui avait récemment demandé si “la mort en bavardant” était possible.





Nolan est ensuite monté sur scène pour accepter le prix, remerciant le festival de l’avoir aidé à lancer sa carrière avec les années 2000. Mémento. Il a raconté comment “tous les distributeurs indépendants” ont d’abord renoncé à acquérir le film, jusqu’à ce qu’il commence à faire le buzz au Sundance.





“Cela fait environ deux semaines que le cinéma indépendant ne signifie pas seulement un modèle économique”, a déclaré Nolan à propos du festival. “Cela signifie une aspiration pour les cinéastes. Cela signifie qu’en tant que réalisateurs, scénaristes et acteurs, vous êtes traités comme des artistes. Vous êtes fiers d’être l’auteur de ce que vous avez fait.”





En plus de reconnaître Nolan, le festival a remis à Kristen Stewart le Visionary Award. (L’actrice a deux films au festival cette année, Aime-moi et L’amour ment, le saignement.) Son Pays de l’aventure sa co-vedette Jesse Eisenberg est montée sur scène pour rendre hommage à Stewart, se remémorant leurs débuts de carrière ensemble et qualifiant l’actrice de “l’une de ces rares interprètes si engagées, si authentiques, si émotives, qu’on veut s’assurer qu’elle va bien à la fin”. du jour.”





Autres lauréats inclus Vies antérieures la scénariste-réalisatrice Céline Song, qui a reçu le Vanguard Award for Fiction ; Souvenir éternel la réalisatrice Maite Alberdi, qui a reçu le Vanguard Award for Nonfiction ; et l’ancien président du conseil d’administration du Sundance Institute, Pat Mitchell, qui a reçu le Vanguard Award for Philanthropy.





Le Festival du film de Sundance 2024 se déroule du 25 au 28 janvier. Pour en savoir plus, consultez la liste d’EW des 10 films les plus attendus du festival.





