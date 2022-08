Robert Downey Jr. partage un message sincère pour sa femme Susan à l’occasion de leur 17e anniversaire de mariage: “Tu es mon fondement”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Robert Downey Jr. a célébré le véritable amour dans sa vie samedi en célébrant son 17e anniversaire de mariage avec sa femme Susan.

L’acteur de “Avengers : Endgame”, âgé de 57 ans, a partagé sur ses plateformes de médias sociaux une photo de leur cérémonie de mariage juive à New York.

Le couple s’est rencontré alors qu’il travaillait sur le film “Gothika” de 2003 où Robert a joué aux côtés de Halle Berry, et Susan était une productrice en herbe.

“Aujourd’hui marque 17 ans de pur bonheur conjugal…”, a écrit Downey Jr. en ligne. “Susan, tu es mon fondement, ma pierre de touche et ma bonne étoile.”

Susan et Robert ont accueilli leur premier enfant au monde en février 2012, un fils nommé Exton Elias.

Le 4 novembre 2014, elle a donné naissance à leur fille, Avri Roel. Susan est également la belle-mère du fils de Robert issu de son premier mariage, Indio Falconer Downey.

Robert était en train de divorcer de sa première femme, Deborah Falconer, lorsqu’il a rencontré Susan sur le plateau il y a près de deux décennies.

Elle se souvient avoir pensé que la star de “Chaplin” était “bizarre” au début en raison de sa nature excentrique. Il n’y a pas eu d’étincelles initiales entre les deux.

“Nous étions à Montréal en train de préparer” Gothika “et nous avons déjeuné avec le réalisateur et Halle Berry”, a-t-elle déclaré à “The Hollywood Reporter” en 2014. .’

“Il a apporté ses propres paquets de flocons d’avoine pour le déjeuner. Et il avait cette boîte d’herbes diverses et d’autres choses. Et puis il a commencé à faire ces mouvements de yoga. Je veux dire, il était intéressant mais bizarre.”

Elle a dit à Harper’s Bazaar que ses sentiments avaient commencé à changer un jour alors qu’ils s’entraînaient avec désinvolture sur des tapis roulants avec un groupe régulier de la production.

“Robert dit : ‘Levin (son nom de jeune fille), tu veux aller dîner ?’ et j’ai dit : “Eh, je vais prendre quelque chose à manger”, alors nous avons convenu d’aller nous changer et de nous retrouver dans le hall”, a-t-elle déclaré. “Et alors qu’il descendait les escaliers vers moi, je me souviens l’avoir regardé et avoir soudainement pensé, il est vraiment mignon.”

Depuis, ils ont travaillé ensemble sur un certain nombre de projets, dont “Kiss Kiss Bang Bang”, “Sherlock Holmes”, “The Judge” et “Dolittle”, en plus de créer leur propre société de divertissement, Team Downey.