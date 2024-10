Robert Downey Jr. fait ses débuts à Broadway dans une pièce vexante

C’est une année de premières pour Robert Downey Jr. Il a non seulement remporté son premier Oscar pour Oppenheimer en avril, mais l’homme de 59 ans a également annoncé son retour dans le MCU sous le nom de Victor Von Doom dans le prochain Vengeurs films. Il s’apprête désormais à faire ses débuts à Broadway dans la nouvelle pièce infusée d’intelligence artificielle d’Ayad Akhtar, lauréat du prix Pulitzer, McNeal.

Le drame, qui a débuté lundi pour un engagement limité au Vivian Beaumont Theatre du Lincoln Center, raconte l’histoire de Jacob McNeal (Downey), un écrivain vieillissant qui découvre qu’il est tous deux mourant. et le récipiendaire du prix Nobel de littérature le même jour. L’histoire est racontée par McNeal, un anti-IA franc, utilisant le logiciel susmentionné pour l’aider à écrire son prochain grand roman… peut-être. Vous voyez, en cours de route, la réalité et la fiction deviennent si floues qu’il devient impossible de faire la différence entre les deux.

Et c’est là que réside McNealLe plus gros problème de : il est tellement déterminé à suivre la ligne avec son cadrage unique qu’il a du mal à raconter l’histoire de manière épanouissante. Akhtar, dont les crédits précédents à Broadway incluent le film nominé aux Tony Disgracié et Ordurelaisse la prémisse si ouverte à l’interprétation qu’elle devient décousue, avec plusieurs scènes magistralement interprétées menant à des vérités plus vastes qui ne sont plus jamais évoquées et n’ont aucun effet sur son scénario global. De plus, et surtout, il n’aborde aucune des questions d’actualité qu’il pose au-delà d’un examen superficiel – y compris sa discussion sur l’éthique de l’utilisation de l’IA dans l’art, le travail d’un grand artiste et, plus important encore, la différence entre emprunter et voler en tant qu’écrivain.

Le casting de « McNeal ».

Matthew Murphy et Evan Zimmerman



En parlant de Downey, il est peut-être vraiment la seule personne capable de rendre un personnage comme Jacob McNeal – un maître manipulateur avec un ego de la taille du Texas qui admet à un moment donné être envieux du violeur reconnu coupable Harvey Weinstein – tolérable pendant toute la durée de la pièce. Durée d’exécution d’une heure et 40 minutes. L’acteur, dont la compagnie (Team Downey) est également attachée au projet, est une présence imposante sur scène, savourant le côté malin de McNeal et imprégnant ses plaisanteries d’une précision de vipère lorsque quelqu’un ose s’interposer entre lui et le succès. Il semble également s’amuser à interagir avec la foule, livrant de longs monologues, plus comme s’il avait une conversation informelle au coin du feu avec un ami plutôt que d’accepter un prix Nobel.

Pourtant, il est difficile d’entendre Downey faire des plaisanteries pleines d’esprit sur l’intelligence artificielle et la technologie. pas entendez les échos de son temps passé en tant que milliardaire, playboy et philanthrope préféré de tous, Tony Stark. Cependant, là où le MCU s’est avéré que Tony avait vraiment un cœurMcNeal de Downey est beaucoup plus égoïste et concentré sur son ascension vers le sommet – même si cela signifie piétiner les autres, comme ses proches, pour y arriver.

La performance de Downey est renforcée par ses coéquipiers à élimination directe – Ruthie Ann Miles, Saisha Talwar, Rafi Gavron, Melora Hardin, Brittany Bellizeare et Andrea Martin – qui se battent chacun pour et contre McNeal tout au long de la pièce. Martin est un voleur de scène dans le rôle de Stephie, l’agent littéraire de McNeal qui dirige un navire serré mais essaie toujours de faire attention à son client sans vergogne. Pendant ce temps, Gavron livre l’une des performances les plus émouvantes de la soirée dans le rôle de Harlan, le fils de McNeal, et Bellizeare est un délice dans le rôle du charmant amoureux de Jesse Eisenberg. New York Times journaliste dont ce monde a vraiment besoin. Il est décevant qu’on ne leur donne pas grand-chose sur quoi travailler – ils n’apparaissent chacun que dans une ou deux scènes – et que leurs personnages ne sont que de simples croquis dans le monde de McNeal.

Ruthie Ann Miles et Robert Downey Jr.

Matthew Murphy et Evan Zimmerman



Sa mise en scène, conçue par Michael Yeargan et Jake Barton, est tout aussi impressionnante. Un grand écran d’iPhone se trouve au cœur de sa scène élégante et blanche inspirée d’Apple et s’illumine fréquemment avec des appels et des SMS tout au long du spectacle. De grands écrans sur les ailes permettent aux spectateurs de voir visuellement comment McNeal utilise l’intelligence artificielle pour monter sa prochaine scène, parcourant des piles de documents et mettant fin à ses demandes en spirale lorsqu’elles deviennent trop macabres. La pièce de résistance, cependant, est un composite numérique plus grand que nature de Downey, créé par Vengeurs AGBO, la société des réalisateurs Joe et Anthony Russo, qui ondule et se transforme en d’autres personnages tout en livrant ses propres monologues à l’écran. C’est à la fois captivant et déroutant.

Malgré sa durée d’exécution plus courte, le réalisateur Bartlett Sher laisse certaines scènes – comme un moment traumatisant dans la cabine magnifiquement décorée de McNeal entre lui et Harlan – s’attarder un peu trop longtemps. Et, sans gâcher sa touche de fin de partie, la fin de McNeal est définitivement controversé – les téléspectateurs vont penser que c’est soit génial, frustrant ou tout simplement déroutant (ou, peut-être, les trois à la fois). Ce que je peux dire, c’est que cela laissera probablement aux téléspectateurs plus de questions que de réponses et beaucoup de choses à dire pendant le trajet en train pour rentrer chez eux.

Robert Downey Jr. et Brittany Bellizeare.

Matthew Murphy et Evan Zimmerman



McNeal pourrait poser des questions fascinantes sur le sentiment d’intégrité d’un écrivain, le décalage entre les générations d’écrivains et les limites de l’intelligence artificielle dans l’art, mais le discours est si confus qu’il est difficile de déterminer ce que la pièce essaie réellement de dire sur ces questions complexes. problèmes… voire rien du tout. Note : C+