Robert Downey Jr. est un romancier avec une muse romanesque dans « McNeal »

Le Théâtre Vivian Beaumont a été, au fil des années, transformé de manière mémorable en de nombreux lieux spécifiques, voire exotiques : un carrousel du Maine, un palais thaïlandais, une base Seabee du Pacifique Sud. Mais jamais il n’a semblé plus exotique qu’aujourd’hui, comme décor pour « McNeal » d’Ayad Akhtar une expérience de réflexion sur l’art et l’IA Avec ses bords légèrement arrondis, ses couleurs froides et ses écrans changeants, ce vaste et élégant espace est autant un Apple Store qu’une scène.

Cela convient tout à fait à une histoire qui se déroule dans « un futur très proche », dans laquelle les interactions médiatisées par ordinateur – chatbots prédictifs, grands modèles de langage, intelligence générative – sont opposées à leurs ancêtres analogiques. Quelles opportunités créatives une telle technologie offre-t-elle à l’artiste ? Quelles opportunités humaines gaspille-t-il ? Oubliez l’épée : c’est le stylo contre le pixel.

J’ai peur, hélas, que le pixel l’emporte, car la pièce, qui a débuté lundi dans une production élégante du Lincoln Center Theatre dirigée par Bartlett Sher, ne fonctionne que comme une provocation. Opportun mais turgescent, il tourne rarement au drame ; Dans une récapitulation soignée des craintes actuelles à l’égard de la technologie, ses humains, peu crédibles en tant que tels, ont été presque entièrement remplacés par des idées.

Certes, Jacob McNeal, incarné par le redoutable Robert Downey Jr., est plus un ensemble de données qu’un personnage. Romancier littéraire viril et déterminé de la vieille école, comme Saul Bellow ou Philip Roth, il n’est pas du tout l’homme magnétique et sympathique qu’Akhtar décrit dans le scénario ; il est plutôt pleurnichard, habilité et stupide. (« À mon meilleur, je suis un poète », dit-il.) La seule fois où il s’engage au lieu de se repousser, c’est lorsque, dans la scène d’ouverture amusante, alors que son médecin (Ruthie Ann Miles) se prépare à annoncer une mauvaise nouvelle, il ne parvient pas à convaincre ChatGPT de lui indiquer ses chances de remporter le prix Nobel.