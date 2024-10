Robert Downey Jr. est « brisé » après de mauvaises critiques pour ses débuts à Broadway dans McNeal

Les débuts de Robert Downey Jr. à Broadway ne se sont pas déroulés aussi bien que l’acteur aurait pu l’espérer.

L’acteur oscarisé a endossé le rôle-titre dans McNeal, qui se joue au Lincoln Center Theatre de New York.

Les critiques concernant la pièce d’Ayad Akhtar n’ont pas été excellentes, et les initiés affirment que la presse négative a fait des ravages sur l’acteur d’Iron Man de 59 ans.

Downey incarne un romancier acclamé dont l’alcoolisme et la maladie mentale ont atteint un tournant dans sa carrière.

Un initié a dit Plus proche chaque semaine la star d’Oppenheimer a du mal à faire face à la mauvaise réception.

« Robert a fait un pas audacieux, passant de la domination du grand écran à sa chance sur scène », a déclaré la source à la publication.

« Mais les critiques brutales l’ont brisé. Il a mis tout son cœur dans ce projet, mais ça a explosé – ça a été un coup dur pour son ego !’

Un autre initié a affirmé qu’une fois la course de McNeal terminée, Downey « ne mettra plus les pieds sur une scène de théâtre! »

Une partie du mécontentement signalé pourrait être due à l’enthousiasme de l’acteur pour le projet.

En annonçant la série sur les réseaux sociaux, la star de Doolittle a déclaré à ses fans : « Je savais que je voulais jouer la nouvelle pièce d’Ayad avant d’avoir fini de la lire. »

La majorité de la presse pauvre se concentre sur le ton et le rythme du travail et non sur la performance de l’acteur.

McNeal « est une pièce ennuyeuse et confuse qui en dit très peu sur l’éthique et l’intelligence artificielle et qui met plutôt en scène un homme pompeux et épuisant qui ne s’est soucié que de lui-même et de son héritage », a écrit Variété Aramide Tinubu.

Jesse Green de Le New York Timesa crédité Downey pour avoir tenté de s’attaquer au personnage principal peu sympathique et sombre, mais a déclaré: « La pièce a besoin qu’il soit suffisamment scandaleux pour soutenir ses points d’intrigue outrés, qui sont par ailleurs inexplicables, même pour un homme qui avale des litres de bourbon face à un diagnostic d’une maladie hépatique avancée. Pourtant, on sent que Downey s’efforce de justifier McNeal sans l’adoucir, un travail impossible dans un rôle impossible.

La déception à Broadway ne nuit pas à la carrière cinématographique de Downey. Le hitmaker et sa femme Susan sont en pourparlers pour produire The Hider, basé sur la nouvelle de Julianna Baggott, avec Downey dans le rôle principal (photo à New York le 30 septembre)

L’acteur a plusieurs autres projets en attente d’achèvement, notamment son retour dans l’univers Marvel en tant que Dr Doom dans deux prochains films de la franchise Avengers (photographié à San Diego, Californie en juillet)

Les fans de Downey ont réagi de manière plus positive. « Je l’ai vu vendredi soir et vous étiez phénoménal », a écrit l’un d’eux. « Certainement plus que quelques scènes auxquelles je ne peux m’empêcher de penser. L’ensemble du casting était génial.

McNeal devait se dérouler jusqu’au 24 novembre.

La déception à Broadway ne nuit pas à la carrière cinématographique de Downey. Le hitmaker et sa femme Susan sont en pourparlers pour produire The Hider, basé sur la nouvelle de Julianna Baggott, avec Downey dans le rôle principal.

Plusieurs autres projets en cours sont Sherlock Holmes 3 et bien sûr le retour de Downey dans l’univers Marvel en tant que Dr Doom dans deux prochains films de la franchise Avengers.