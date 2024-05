Robert Downey Jr. donne à Avenger le rôti de Chris Hemsworth

Avengers, rassemblez-vous… pour un rôti de Chris Hemsworth.

Même si seul Iron Man – alias Robert Downey Jr. – a assisté jeudi à la cérémonie du Hollywood Walk of Fame pour Thor – alias Hemsworth – il s’est quand même assuré que l’autre Vengeurs les acteurs ont eu un impact sur l’événement en livrant tous leurs rôtis sur le thème Marvel à leur ancienne co-vedette.

« J’ai contacté ses camarades Avengers pour obtenir trois mots simples, ‘Qu’est-ce que Chris Hemsworth ?' », a déclaré Downey lors de son discours. « Tout d’abord, [Jeremy] Renner dit : « Absurdement et ennuyant, incroyable. » [Mark] Ruffalo est arrivé en force avec « Ami du travail ».

Downey a fait une pause pendant que le public riait. « Oh, c’est un rappel. Maintenant, je comprends », a-t-il dit à Hemsworth, faisant référence à une blague préférée des fans de Thor : Ragnarök. « Scarlett [Johansson] Je suis entré dans le vif du sujet avec « La principale dame sensible ».

Mais Chris Evans est arrivé dernier avec le micro drop rôti. « Captain America l’appelle ‘Deuxième meilleur Chris' », a révélé Downey.

Pour les trois mots de Downey décrivant Hemsworth, il les a ramenés au moment présent : « récipiendaire d’une star d’Hollywood ». Les deux acteurs ont ensuite partagé une douce étreinte alors que Hemsworth le remerciait pour son discours amusant.

Hemsworth avait précédemment admis qu’il pensait déjà avoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En 2019, Hemsworth et d’autres Avengers : Fin de partie les acteurs ont mis leurs empreintes de mains dans le ciment à l’extérieur du théâtre chinois TCL. « Je pensais que c’était le Walk of Fame » Hemsworth a dit Variété. « Alors quand nous l’avons fait, je me suis dit : ‘Oh cool, je vais avoir une étoile.' »

Le Thor L’acteur allait faire une découverte choquante plus tard. « J’ai accepté comme si je savais parfaitement ce qui se passait », a-t-il déclaré. « C’était un peu après, je me suis dit : ‘Alors, où est la star ?’ Et quelqu’un m’a dit : « Non, ce n’est pas ça. »

Regardez la cérémonie complète et réelle de Hemsworth sur le Hollywood Walk of Fame ci-dessous :