Un super-héros de la vraie vie.

Chadwick Boseman, décédé à l’âge de 43 ans après une bataille privée contre le cancer du côlon en août, a été honoré lors des MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time Special le 6 décembre. Panthère noire acteur, qui est apparu pour la dernière fois dans le film Fond noir de Ma Rainey, a reçu le prix posthume de ses co-stars de Marvel Don Cheadle et Robert Downey Jr. pendant l’événement le week-end. L’intention du prix était d’honorer une star «dont l’héroïsme à l’écran n’était surpassé que par le véritable héros qu’ils étaient hors écran».

Dans le message d’hommage, Robert a déclaré: «À la seconde où vous l’avez vu à l’écran pour la première fois ou que vous avez eu l’occasion de le rencontrer en personne, son énergie et son intensité étaient indéniables. Il y avait quelque chose de différent et de spécial chez Chadwick Boseman.

Don a ajouté que chaque fois que Chadwick montait sur le plateau, il «inspirait et influençait tout le monde». Robert a ajouté que Chadwick « incarnait vraiment ce que signifiait être un super-héros ».

« Son impact en tant qu’homme de premier plan révolutionnaire, en tant qu’icône à l’écran », a-t-il poursuivi, « il ne sera pas quantifié par les records du box-office qu’il a battus mais par la légion de fans qui le fêteront pendant de nombreuses années. »