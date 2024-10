Robert Downey Jr. dit qu’il poursuivrait en justice si Marvel le copiait avec l’IA

L’IA nous menace quotidiennement, empiétant sur le territoire créatif longtemps détenu par les artistes humains sous diverses formes. Il semblerait que l’industrie cinématographique ressente les conséquences de cette nouvelle technologie, puisque des stars de cinéma de renom telles que Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson se sont prononcées contre la possibilité que l’IA reproduise leur image.

Downey Jr. s’est récemment entretenu avec la journaliste Kara Swisher sur son podcast Avec Kara Swisherpublié plus tôt ce mois-ci. L’acteur emblématique a expliqué qu’il poursuivrait volontiers Marvel en justice si le studio utilisait son image en employant l’IA après sa mort. Toujours optimiste, RDJ ne pense pas que Marvel actuel se tournerait vers l’IA pour reproduire l’image d’un acteur. Cependant, l’évolution rapide de la technologie deviendra probablement une source de préoccupation le plus tôt possible.

« Pour en revenir au MCU, je n’ai pas peur qu’ils détournent l’âme de mon personnage parce qu’il y a comme trois ou quatre gars et filles qui prennent toutes les décisions là-bas de toute façon », a-t-il déclaré, « et ils ne me feraient jamais ça. avec ou sans moi.

Bien que sa confiance dans les dirigeants actuels de Marvel soit admirable, un changement de direction pourrait conduire à un recours aux outils d’IA à l’avenir. A la perspective qu’il ne connaisse peut-être pas les futurs dirigeants, Swisher a demandé quoi alors. Robert Downey Jr. a répondu en disant : « Eh bien, vous avez raison. Je voudrais déclarer ici que j’ai l’intention de poursuivre tous les futurs dirigeants en justice uniquement sur la base de spécifications.

Dans l’interview, Swisher a demandé à RDJ de clarifier, car il serait peut-être décédé au moment où Marvel utilise l’IA de cette manière. Il a répondu : « Mais mon cabinet d’avocats sera toujours très actif. »

Encore une fois, il n’est pas le premier et ne sera probablement pas la dernière superstar de Marvel à dénoncer l’IA. Plus tôt cette année, Scarlett Johansson a contesté le fait qu’OpenAI utilise sa voix pour son ensemble d’outils d’assistant personnel. Alors qu’OpenAI a nié avoir utilisé l’image de Johansson pour la voix de « Sky », la société a – assez soudainement – ​​complètement supprimé la voix tout en promettant de revoir la façon dont elle sélectionne les voix pour de tels outils.

