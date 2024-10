Robert Downey Jr dit qu’il poursuivra en justice tout dirigeant qui fabriquerait une réplique de lui par l’IA… même après sa mort

Ces dernières années, nous avons vu un certain nombre d’acteurs exprimer leurs inquiétudes quant à la possibilité que des ressemblances IA soient faites sans leur consentement. Comptez parmi eux l’acteur du MCU Iron Man, Robert Downey Jr., mais il va encore plus loin. Il dit qu’il poursuivra en justice tout dirigeant qui tenterait de faire de lui une IA, même après sa mort.

Downey Jr. était récemment sur le podcast On With Kara Swisher pour discuter de McNEAL, une nouvelle pièce en un acte dans laquelle il joue actuellement à Broadway et qui traite de la question de l’utilisation de l’IA dans la littérature. Au cours de la discussion, Downey Jr. a été confronté à la circulation de « deepfakes » de lui-même et d’autres acteurs, et aux récentes grèves du SAG-AFTRA concernant, entre autres, la protection des acteurs contre l’IA.

Swisher lui a demandé s’il craignait que les dirigeants du cinéma puissent simplement ressusciter Tony Stark en utilisant la technologie de l’IA sans avoir besoin du tout de sa performance. Swisher a également contextualisé cela avec la nouvelle que Downey Jr. revient dans le MCU non pas en tant que Tony Stark, mais en tant que Docteur Doom, et qu’il est « recréé » dans un sens en tant que méchant. « Tu es un peu sur Elon [Musk] » C’est le parcours de notre héros en ce moment, d’un héros à un méchant », a-t-elle déclaré. Downey Jr. a répondu comme suit :

« Eh bien, tout d’abord, je ne suis pas dans le voyage d’Elon. Il y a plus dans l’histoire que le prochain chapitre dont je suis conscient. Il y a deux pistes. L’une est ce que je ressens par rapport à tout ce qui se passe, et ma réponse est , je ressens cela de manière minime parce que j’ai une véritable vie émotionnelle qui n’a pas beaucoup de place pour cela. Et pour revenir au MCU, je ne crains pas qu’ils détournent l’âme de mon personnage parce qu’il y en a trois ou trois. quatre gars et filles qui prennent toutes les décisions là-bas de toute façon et ils ne me feraient jamais ça, avec ou sans moi. »

Je n’ai pas peur qu’ils détournent l’âme de mon personnage

Swisher a noté que même si les personnes auxquelles Downey Jr. fait référence ne le pourraient pas, les futurs dirigeants le pourraient potentiellement. Il a répondu : « Eh bien, vous avez raison. Et je voudrais déclarer ici que j’ai l’intention de poursuivre tous les futurs dirigeants en justice uniquement sur la base de spécifications. »

« Tu seras mort, Robert », répondit Swisher.

« Je sais, mais mon cabinet d’avocats sera toujours très actif. »

L’année dernière, la Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) a mené une grève de plus de 100 jours dans le but de pousser les studios hollywoodiens à parvenir à un accord sur, entre autres, la protection des acteurs contre l’IA.

Pendant ce temps, Downey Jr. lui-même exprime depuis un certain temps déjà ses sentiments sur l’IA. Il n’est pas totalement anti-IA, comme le démontre son investissement dans une entreprise de cybersécurité basée sur l’IAet il a également publié une série YouTube en neuf parties intitulée The Age of AI, dans laquelle il explique comment l’IA pourrait potentiellement changer le monde. Il reviendra dans le MCU en tant que Docteur Doom en 2027 avec Avengers : Doomsday.

Rebekah Valentine est journaliste principale pour l’IGN. Vous pouvez trouver sa publication sur BlueSky @duckvalentine.bsky.social. Vous avez un conseil d’histoire ? Envoyez-le à [email protected].