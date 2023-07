Robert Downey Jr dit que la culture décide « qui va et qui ne va pas »: « C’est déconcertant »

Robert Downey Jr. donne un aperçu rare de sa relation avec le public et de son passé mouvementé.

Dans une nouvelle interview avec le New York Times, la star d' »Iron Man » a parlé de célébrités qui se rachètent aux yeux du public et de « la culture qui décide qui va et ne va pas ».

L’intervieweur a interrogé Downey Jr. spécifiquement sur son interview de 2004 sur « Oprah » dans laquelle il a parlé de sa sobriété après des années dans et hors de la cure de désintoxication ainsi qu’une peine de prison.

« Je me souviens avec une grande fierté que j’ai même pu aborder quelque chose comme ça dans un forum public », se souvient-il. « Pourtant, cela m’irriterait profondément. C’était étrangement punitif et inutilement humiliant. Le défi, cependant, est, oui, et alors? [Expletive] ce que vous traversez. Pouvez-vous vous présenter pour cela ? »

Il a poursuivi: « Je suis proche des gens en ce moment qui ont été pris dans cette itération de la nature pendulaire de la culture qui décide qui va bien et qui ne va pas. C’est déconcertant. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des conseils pour les personnes avec qui il est proche et dont la culture a décidé qu’elles n’étaient pas « OK », il a reconnu qu’il était difficile de comparer ses expériences dans les années 80 et 90 à « ce qui s’est passé au cours des cinq ou sept dernières années ». , » mais il pense « qu’il y a généralement un délai de deux ans pour s’enfoncer dans les profondeurs de la fosse des Mariannes jusqu’à ce que vous remontiez à la surface ».

« Vous arrivez trop vite, nous savons ce qui se passe », a-t-il ajouté. « Il y a de nombreux points dans un retour ou être vu sous un jour favorable par vos pairs qui, je parlerai pour moi, je voulais arriver plus tôt qu’il ne l’a fait, et je me suis senti victime de la chronologie. »

La star des « Avengers » a noté que la patience était la clé.

« Mais le plus grand défi de l’humanité est de rester immobile. Restez dans le bus. Le paysage change. Vous ne décidez pas où vous descendez du bus. Le chauffeur vous fera savoir quand vous serez arrivé à votre arrêt. Mais c’est cette chose intolérable, comment saurai-je que ce cauchemar est terminé ? »

Downey Jr. a eu un passé tristement célèbre, luttant contre la dépendance à la drogue et est allé plusieurs fois en cure de désintoxication. Il a également purgé une peine dans une prison fédérale après avoir violé sa probation après avoir été arrêté alors qu’il conduisait sous l’influence.

En juin, il a partagé certains de ses souvenirs sur son séjour en prison sur le podcast « Armchair Expert », en disant : « Vous pouvez juste sentir le mal dans l’air ».

« C’était un peu comme être dans un très mauvais quartier, et il n’y avait aucune opportunité là-bas; il n’y avait que des menaces », a-t-il ajouté. « Alors, oui, tout le monde va prendre votre portefeuille, alors faites attention. »

Downey Jr. est devenu sobre en 2003 et l’est resté depuis. En 2016, il a été gracié pour sa condamnation pour drogue en 1996. La grâce a rétabli son droit de vote et est une proclamation publique que la personne a fait preuve d’un « comportement exemplaire », selon le site Web du gouverneur.

En 2008, il a été choisi pour Tony Stark, alias « Iron Man », et a lancé l’univers cinématographique Marvel. Cela a également marqué son grand retour en carrière.

Downey Jr. peut être vu ensuite dans « Oppenheimer » dans les salles le 21 juillet.